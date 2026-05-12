Bolu Belediyesine yönelik soruşturmada iddianame tamamlandı

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından CHP’li Bolu Belediyesine yönelik ‘rüşvet’, ‘irtikap’, ‘dolandırıcılık’ ve ‘Vakıflar Kanununa muhalefet’ suçlamaları ile yürütülen soruşturmada iddianame tamamlandı.

Soruşturma kapsamında tutuklandıktan sonra görevinden uzaklaştırılan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile Başkan Yardımcısı Süleyman Can’ın da aralarında bulunduğu 19 şüpheli hakkında düzenlenen iddianame, Başsavcı İbrahim Cansever tarafından onaylanarak Bolu 3. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

BAKANLIKLAR MÜŞTEKİ OLARAK YER ALDI

İddianamede Hazine ve Maliye Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü ile İçişleri Bakanlığının "davacı/müşteki" kurumlar arasında yer aldığı görüldü. Soruşturmanın kamu zararına yol açıldığı değerlendirilen bazı işlemler nedeniyle genişletildiği ifade edildi.