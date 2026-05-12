Bolu Belediyesine yönelik soruşturmada iddianame tamamlandı

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından CHP’li Bolu Belediyesine yönelik ‘rüşvet’, ‘irtikap’, ‘dolandırıcılık’ ve ‘Vakıflar Kanununa muhalefet’ suçlamaları ile yürütülen soruşturmada iddianame tamamlandı.
Soruşturma kapsamında tutuklandıktan sonra görevinden uzaklaştırılan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile Başkan Yardımcısı Süleyman Can’ın da aralarında bulunduğu 19 şüpheli hakkında düzenlenen iddianame, Başsavcı İbrahim Cansever tarafından onaylanarak Bolu 3. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.
İddianamede Hazine ve Maliye Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü ile İçişleri Bakanlığının "davacı/müşteki" kurumlar arasında yer aldığı görüldü. Soruşturmanın kamu zararına yol açıldığı değerlendirilen bazı işlemler nedeniyle genişletildiği ifade edildi.
Bolu Belediyesine yönelik 28 Şubat'ta "irtikap" operasyonu düzenlenmiş, Belediye Başkanı Tanju Özcan ile Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can, Mali Hizmetler Müdürü Naim Ayhan, BolSev Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sarıyıldız, belediye meclisi üyeleri H.E.S, B.Ö. ve C.G, eski Zabıta Müdürü H.Y, eski İnsan Kaynakları Müdürü ve mevcut İtfaiye Müdürü M.A, eski Yazı İşleri Müdürü T.A, eski belediye meclisi üyesi ve Bolu Bel AŞ Yönetim Kurulu Başkanı E.T, İmar Müdürü S.P. ile imar müdürlüğü personeli Y.B. gözaltına alınmıştı.
Tanju Özcan ile Süleyman Can tutuklanmış, diğer 11 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Özcan, tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığınca görevinden uzaklaştırılmıştı.
