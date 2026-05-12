Bakan Tekin\'den ezber bozan müfredat çıkışı: O ifadelerin hepsi değiştirildi

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli” kapsamında müfredatta bazı kavramların değiştirildiğini açıkladı. Yeni düzenlemeyle birlikte “Haçlı Seferleri” ifadesinin yerine “Haçlı Saldırıları”, “Coğrafi Keşifler” yerine ise “Sömürgeciliğin Başlangıcı” ifadelerinin kullanılacağı belirtildi.

“HAÇLI SEFERLERİ DEĞİL, HAÇLI SALDIRILARI”

İstanbul’daki Büyük Çamlıca Camii yerleşkesinde bulunan 1071 Kongre Merkezi’nde düzenlenen “Maarifin Kalbinde Ramazan” etkinliğinde konuşan Bakan Tekin, yeni müfredatta Batı merkezli kavramların yeniden değerlendirildiğini belirtti. "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli” kapsamında önemli düzenlemeler yaptıklarını belirten Tekin, bazı kavramların öğrencilerin zihin dünyasını doğrudan etkilediğini ifade etti. "Haçlı Seferleri" ifadesinin masumlaştırılmış bir kullanım olduğunu savunan Tekin, “Sefer dediğimizde bizim literatürümüzde makul bir şey çağrıştırıyor. Oysa bu bir saldırıydı. Bu nedenle müfredatta ‘Haçlı Seferleri’ kavramını kaldırdık, yerine ‘Haçlı Saldırıları’ ifadesini kullanıyoruz” dedi.

“COĞRAFİ KEŞİFLER DEĞİL, SÖMÜRGECİLİĞİN BAŞLANGICI”

Bakan Tekin, yalnızca tarih terminolojisinde değil farklı alanlarda da kavramsal değişikliklere gidildiğini vurguladı. "Coğrafi Keşifler” ifadesinin de Avrupa merkezli bir bakış açısını yansıttığını belirten Tekin, “Coğrafi keşifler aslında sömürgeciliğin başlangıcıdır” ifadelerini kullandı. Yeni müfredatta bu yaklaşımın esas alınacağını ifade eden Tekin, tarih anlatımında kavramların önemine dikkat çekti.

“ORTA ASYA DEĞİL, TÜRKİSTAN”

Konuşmasında “Orta Asya” kavramına da değinen Yusuf Tekin, bu ifadenin İkinci Dünya Savaşı sonrası oluşan siyasi atmosferin ürünü olduğunu savundu. Tekin, “Bilimsel literatürde bunun karşılığı Türkistan’dır” dedi. Ayrıca geçmişte kullanılan “Adalar Denizi” ifadesini örnek göstererek kavramların milli bilinç üzerinde etkili olduğunu söyledi.

“MİLLİ ŞUUR ZİNDE TUTULMALI”

Bakan Tekin konuşmasında milli bilinç ve değerler eğitimi vurgusu da yaptı. İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarının ardından okullarda çeşitli etkinlikler düzenlediklerini belirten Tekin, eğitim sisteminde adalet, insan hakları, dayanışma ve vatan sevgisi gibi kavramların öne çıkarıldığını söyledi.

“Emperyal güçlerin gözü kulağı bizim üzerimizde” diyen Tekin, milli şuurun sürekli canlı tutulması gerektiğini ifade etti.

“TALİBANİZM” ELEŞTİRİLERİNE YANIT

Ramazan ayında okullarda yapılan etkinliklere yönelik eleştirilere de değinen Bakan Tekin, bazı çevrelerin bu faaliyetleri “Talibanizm” olarak nitelendirdiğini ifade etti.

Etkinliklerin tamamen gönüllülük esasına göre gerçekleştirildiğini belirten Tekin, öğrencilerin paylaşma, yardımlaşma, dürüstlük ve merhamet gibi değerleri öğrenmesini amaçladıklarını ifade etti.

Program sonunda Ramazan ayı boyunca okullarını süsleyen öğrencilere ödüller verildi. Etkinlikte öğrencilerin Bakan Tekin’e yoğun ilgi gösterdiği görüldü.