Bakan Tekin'den ezber bozan müfredat çıkışı: O ifadelerin hepsi değiştirildi
Bakan Tekin'den ezber bozan müfredat çıkışı: O ifadelerin hepsi değiştirildi

12.05.2026 17:24
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yeni müfredatta “Haçlı Seferleri” ifadesinin “Haçlı Saldırıları”, “Coğrafi Keşifler” kavramının ise “Sömürgeciliğin Başlangıcı” olarak değiştirildiğini açıkladı. “Orta Asya” yerine “Türkistan” ifadesinin kullanılmasını savunan Tekin, eğitim sisteminde milli bilinç ve değerler vurgusunun artırıldığını belirtti.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli” kapsamında müfredatta bazı kavramların değiştirildiğini açıkladı. Yeni düzenlemeyle birlikte “Haçlı Seferleri” ifadesinin yerine “Haçlı Saldırıları”, “Coğrafi Keşifler” yerine ise “Sömürgeciliğin Başlangıcı” ifadelerinin kullanılacağı belirtildi.

“HAÇLI SEFERLERİ DEĞİL, HAÇLI SALDIRILARI”

İstanbul’daki Büyük Çamlıca Camii yerleşkesinde bulunan 1071 Kongre Merkezi’nde düzenlenen “Maarifin Kalbinde Ramazan” etkinliğinde konuşan Bakan Tekin, yeni müfredatta Batı merkezli kavramların yeniden değerlendirildiğini belirtti. "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli” kapsamında önemli düzenlemeler yaptıklarını belirten Tekin, bazı kavramların öğrencilerin zihin dünyasını doğrudan etkilediğini ifade etti. "Haçlı Seferleri" ifadesinin masumlaştırılmış bir kullanım olduğunu savunan Tekin, “Sefer dediğimizde bizim literatürümüzde makul bir şey çağrıştırıyor. Oysa bu bir saldırıydı. Bu nedenle müfredatta ‘Haçlı Seferleri’ kavramını kaldırdık, yerine ‘Haçlı Saldırıları’ ifadesini kullanıyoruz” dedi.

“COĞRAFİ KEŞİFLER DEĞİL, SÖMÜRGECİLİĞİN BAŞLANGICI”

Bakan Tekin, yalnızca tarih terminolojisinde değil farklı alanlarda da kavramsal değişikliklere gidildiğini vurguladı. "Coğrafi Keşifler” ifadesinin de Avrupa merkezli bir bakış açısını yansıttığını belirten Tekin, “Coğrafi keşifler aslında sömürgeciliğin başlangıcıdır” ifadelerini kullandı. Yeni müfredatta bu yaklaşımın esas alınacağını ifade eden Tekin, tarih anlatımında kavramların önemine dikkat çekti.

“ORTA ASYA DEĞİL, TÜRKİSTAN”

Konuşmasında “Orta Asya” kavramına da değinen Yusuf Tekin, bu ifadenin İkinci Dünya Savaşı sonrası oluşan siyasi atmosferin ürünü olduğunu savundu. Tekin, “Bilimsel literatürde bunun karşılığı Türkistan’dır” dedi. Ayrıca geçmişte kullanılan “Adalar Denizi” ifadesini örnek göstererek kavramların milli bilinç üzerinde etkili olduğunu söyledi.

“MİLLİ ŞUUR ZİNDE TUTULMALI”

Bakan Tekin konuşmasında milli bilinç ve değerler eğitimi vurgusu da yaptı. İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarının ardından okullarda çeşitli etkinlikler düzenlediklerini belirten Tekin, eğitim sisteminde adalet, insan hakları, dayanışma ve vatan sevgisi gibi kavramların öne çıkarıldığını söyledi.

“Emperyal güçlerin gözü kulağı bizim üzerimizde” diyen Tekin, milli şuurun sürekli canlı tutulması gerektiğini ifade etti.

“TALİBANİZM” ELEŞTİRİLERİNE YANIT

Ramazan ayında okullarda yapılan etkinliklere yönelik eleştirilere de değinen Bakan Tekin, bazı çevrelerin bu faaliyetleri “Talibanizm” olarak nitelendirdiğini ifade etti. 

Etkinliklerin tamamen gönüllülük esasına göre gerçekleştirildiğini belirten Tekin, öğrencilerin paylaşma, yardımlaşma, dürüstlük ve merhamet gibi değerleri öğrenmesini amaçladıklarını ifade etti.

Program sonunda Ramazan ayı boyunca okullarını süsleyen öğrencilere ödüller verildi. Etkinlikte öğrencilerin Bakan Tekin’e yoğun ilgi gösterdiği görüldü.

    Yorumlar (12)

  • Atakan Mercan Atakan Mercan:
    Sana mı düştü tasası? Bırakın artık müfredatla mevzuatla uğraşmayın işinizi yapın. 34 61 Yanıtla
    sinan bora sinan bora:
    Arkadaşim ne ictiisen banada gonder aynisindan iyimisim adamin işı bu 20 6
    mustafa aykanat mustafa aykanat:
    Battımı 11 4
  • Ali Kublay Ali Kublay:
    İlk defa alkisliyorum 54 28 Yanıtla
  • Atakan Mercan Atakan Mercan:
    Sana mı düştü tasası? Bırakın artık müfredatta mevzuata uğraşmayın işinizi yapın. 19 53 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu Ender Kervancıoğlu:
    Onlar gelince adı saldırı oluyor. Biz gidince adı fetih oluyor. Bu objektif bir yaklaşım değil. Biz orta asyadan gelip haçlıların öz yurduna kurulmadık mı. Tarih dili tüm milletler için tek olmalıdır. 16 35 Yanıtla
    Murat dogan Murat dogan:
    biz fethettik kimsenin diline dinine karışmadık onlar dillerini degiştirti sömürdü biz adalet dagıttık 29 2
  • Murat dogan Murat dogan:
    şimdi birileri çikar bunuda eleştirir 8 2 Yanıtla
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
