Edson Alvarez'in yeni takımı belli oldu
Edson Alvarez'in yeni takımı belli oldu

11.05.2026 20:49
Fenerbahçe, sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı Edson Alvarez ile yollarını ayırıyor. Sarı-lacivertliler, Meksikalı yıldızın satın alma opsiyonunu kullanmayacağını oyuncuya bildirirken, deneyimli oyuncunun ülkesinin takımlarından Tigres ile anlaştığı öne sürüldü.

Fenerbahçe'nin sezon başında büyük umutlarla kiralık olarak kadrosuna kattığı Meksikalı orta saha oyuncusu Edson Alvarez ile yollar ayrılıyor. Sarı-lacivertli yönetim, tecrübeli oyuncunun satın alma opsiyonunu kullanmama kararı alarak bu durumu oyuncunun temsilcilerine iletti.

BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI 

Sezon başı transfer döneminde orta sahaya direnç katması amacıyla transfer edilen Alvarez, İstanbul macerasında beklenen istikrarı yakalayamadı. Fenerbahçe yönetimi, oyuncunun yüksek maliyetli satın alma opsiyonunu devreye sokmama kararı aldı.

TIGRES İLE ANLAŞTI İDDİASI

Geleceği merak konusu olan 28 yaşındaki oyuncu için ayrılık haberiyle eş zamanlı olarak transfer iddiaları da netleşmeye başladı. Meksika basınında yer alan haberlere göre; Ülkesine dönmeye sıcak bakan Alvarez, Liga MX ekiplerinden Tigres ile prensip anlaşmasına vardı.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Edson, bu sezon tüm kulvarlarda 18 maça çıktı ve 1 asistlik performans sergiledi.

