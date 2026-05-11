Emniyet devreye girdi: Çakarlı araçlı görüntülere ceza yağdı

Gazeteci Emin Pazarcı’nın kızı Avukat Begüm Ece Pazarcı’nın, çakarlı bir araç ile Galatasaray- Antalyaspor maçını izlemeye gittiği anları sosyal medyada paylaşması, kamuoyunda büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi. Mevzuata aykırı "çakar" kullanımı iddiaları üzerine harekete geçen İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünden de açıklama geldi.

KISA SÜREDE SİLDİ

Begüm Ece Pazarcı, tepkilerin ardından söz konusu paylaşımını kısa sürede silerken, sosyal medya kullanıcıları yasal olarak sadece belirli kamu görevlilerine tanınan bu ayrıcalığın nasıl kullanıldığını sorguladı. Tartışmaların odağındaki Begüm Ece Pazarcı ve babası Emin Pazarcı ise ardı ardına güvenlik gerekçelerini öne süren sert açıklamalarda bulundu.

“ARAÇ BİR YAKINIMA AİT” SAVUNMASI

İlk açıklama Begüm Ece Pazarcı’dan geldi. Aracın bir yakınına ait olduğunu ve o sırada sadece araçta yolcu olarak bulunduğunu belirten Pazarcı, şu ifadeleri kullandı: "Konuyu çok dikkate almamıştım ve açıklama yapmayacaktım ama madem babama da saldırılıyor ve ahlaksızca bir şekilde bana mesajlar atılıyor o zaman iki kelime edeyim.. Malum Ankara’da yaşıyorum ben… Kullandığım araç Ankara’da… İstanbul’a arkadaşlarımın aracıyla geldik. Maç günü yasal olarak kendisine bu araç tahsis edilmiş olan bir yakınım başka yere geçerken beni de stada bıraktı. Kendisi de aynı araçta önde oturuyordu. Maç ve şampiyonluk heyecanıyla ben de bir video paylaştım. Hepsi bu. İstediğiniz yerden istediğiniz araştırmayı yapabilirsiniz ki benim bir çakarlı aracım yok. Hiçbir ayrıcalığım da yok. Zannettiğiniz rakamları da kazanmıyorum. Ofisimde kiracıyım mesela… Ezcümle, konu bundan ibaret. Türkiye gündeminde tt yapacak kadar büyütülecek bir durum da yok. Bugün İstanbul’da hava çok güzel bırakın biraz sosyal medyayı bırakın nefret kusmayı da çıkın dışarıda bir hava alın iyi gelir… Sevgiler."

SAHİBİ BABASI ÇIKTI: KIZIMDA DEĞİL, BENDE VAR

Kızından sonra bir açıklama yapan Emin Pazarcı ise aracın kendisine ait olduğunu belirterek eleştirilere şu sözlerle yanıt verdi: "Ulan it kopuk takımı... Çakarlı araç mı arıyorsunuz? Kızımda değil, bende var. Ama bir kere bile kullanmadım. Tersini ispat eden çıkarsa, alnını karışlarım! Niye mi var? Sizin gibi pislikler yüzünden! Terör örgütlerinin ölüm listesinden çıktım. Dergilerine kapak yapıp hedef gösterdiler. Geçmişte defalarca silahlı saldırıya uğradım. Tedbiren duruyor. Olmasın mi? Taşlar bağlansın ve köpekler serbest mi gezsin?"

EMNİYET HAREKETE GEÇTİ: 173 BİN LİRA CEZA

Görüntülerin yayılmasının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü harekete geçti. Müdürlük, görüntülerde yer alan araca 173 bin 392 lira idari para cezası uygulandığını ve aracın 30 gün süreyle trafikten men edildiğini bildirdi.

Müdürlükten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Bazı sosyal medya platformlarında, çakar tertibatı bulunan bir araç içerisinde paylaşım yapan B.E.P. isimli şahsa ilişkin görüntülerin yer alması üzerine kamuoyunun bilgilendirilmesine ihtiyaç duyulmuştur. Koruma Hizmetleri Yönetmeliği çerçevesinde, görüntülere konu olan şahıs adına düzenlenmiş herhangi bir koruma kararı ve geçiş üstünlüğü bulunmamaktadır. Söz konusu görüntülerdeki araç tespit edilmiş; 173.392 TL idari para cezası uygulanmış, aracın 30 gün süreyle trafikten men edilmesine ve sürücü belgesinin 30 gün süreyle geri alınmasına yönelik cezai işlemler başlatılmıştır. Geçiş üstünlüğü hakkının amacı dışında kullanımına yönelik denetimlerimiz aralıksız sürdürülmekte olup, mevzuata aykırı hiçbir kullanıma müsamaha gösterilmemektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."