Ahmet Türk Amedspor\'un şampiyonluk kutlamalarında halay çekti

10.05.2026 23:12
Amedspor’un tarihinde ilk kez Süper Lig’e yükselmesi onuruna Diyarbakır’da dev bir şampiyonluk kutlaması düzenlendi. Newroz Parkı’nda bir araya gelen binlerce kişi, tarihi başarıyı büyük bir coşkuyla kutlarken, gecenin en çok konuşulan ismi, görevden alınan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk oldu. MHP lideri Devlet Bahçeli’nin “Ahmetler göreve” çağrısıyla gündeme oturan Türk’ün, şampiyonluk meydanında binlerce kişiyle halay çekmesi geceye damga vurdu.

Amedspor’un tarihinde ilk kez Süper Lig’e yükselmesi nedeniyle Diyarbakır'da düzenlenen kutlamalar renkli görüntüler oluştu.  Diyarbakır sokakları adeta bayram yerine dönerken Newroz Parkı’nda düzenlenen dev kutlamalara yüz binlerce taraftar akın etti. Gecenin en dikkat çeken ismi görevden alınan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk oldu.

AHMET TÜRK’TEN ŞAMPİYONLUK HALAYI

Son dönemde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “Ahmetler göreve” söylemiyle siyasetin merkezine oturan 83 yaşındaki Ahmet Türk, kutlamalarda coşkunun odak noktasıydı. Türk, Diyarbakır Newroz Parkı’nda belediye başkanları ve milletvekilleriyle birlikte kol kola girerek şampiyonluk halayı çekti. Siyasetin deneyimli ismi, Amedspor’un başarısını sahada halkla birlikte kutlayarak tarihi bir görüntüye imza attı.

SİYASET DÜNYASI NEWROZ PARKI’NDA BULUŞTU

Kutlamalara yerel yönetim ve siyaset dünyasından katılım oldukça yoğundu. Ahmet Türk ve Devrim Demir’in yanı sıra; Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eşbaşkanı Serra Bucak, Van Büyükşehir Belediye Eşbaşkanları Abdullah Zeydan ve Neslihan Şedal, milletvekilleri Cengiz Çandar ve Serhat Eren ile çok sayıda belediye başkanı bu tarihi ana tanıklık etti.

SÜPER LİG COŞKUSU KENTİ SARDI

Amedspor’un ilk kez Süper Lig’e çıkmaya hak kazanmasıyla birlikte kentin dört bir yanından Newroz Alanı’na akın eden yurttaşlar, zaferi marşlar ve halaylarla kutladı. Yüz binlerce taraftarın katılımıyla gerçekleşen organizasyon, sadece bir spor başarısı değil, kentteki büyük bir dayanışmanın göstergesine dönüştü.

