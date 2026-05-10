Ünlü oyuncu Onur Buldu ev sahibi olmak isterken nasıl dolandırıldığını anlattı

10.05.2026 20:36
Ünlü oyuncu Onur Buldu, ev sahibi olmak isterken yakın bir dostu tarafından dolandırıldığını açıkladı. Taksitle satın almak istediği ev için ödemeleri arkadaşına yaptığını söyleyen oyuncu, tapu işlemleri sırasında müteahhidin kendisini aramasıyla büyük bir şok yaşadığını belirtti. Gönderdiği paraların müteahhide hiç ulaşmadığını öğrenen Buldu, yaşadığı süreci “rezalet” sözleriyle anlattı.

Ünlü oyuncu Onur Buldu, ev sahibi olmak isterken en yakın dostlarından biri tarafından dolandırıldığını açıkladı. Güldür Güldür'de canlandırdığı Bilal karakteri ile popüler olan ünlü oyuncu yaşadığı süreci anlattı. Buldu, taksitle girdiği ev için gönderdiği paraların müteahhide ulaşmadığını sonradan öğrendiğini söyledi.

“ARKADAŞIMA GÜVENİP PARA GÖNDERDİM”

Bir arkadaşının tanıştırdığı müteahhitten ev almak için anlaşma yaptığını belirten Buldu, ödemeleri yakın arkadaşına gönderdiğini anlattı. Oyuncu, “Çalıştıkça ödeyeceğim diye arkadaşa para yolluyordum. Meğer arkadaş paraları yiyormuş.” ifadelerini kullandı.

GERÇEĞİ TAPU ZAMANI ÖĞRENDİ

Tapu işlemleri yaklaşınca müteahhidin kendisini aradığını söyleyen Buldu, yaşadığı şoku şu sözlerle anlattı:

“Bana ‘Sen saf bir oğlana benziyorsun. Ne zaman ödeme yapacaksın?’ dedi. Ben de ‘Abi hepsini ödedim’ dedim. Meğer müteahhide hiç para gitmemiş.”

“ORADA YIKILDIM”

Yaşadığı olay sırasında oyuncu arkadaşı Uğur Bilgin’in de yanında olduğunu belirten Buldu, “Uğur yanımdaydı, orada yıkıldım. ‘Birini kaybettik sandım’ dedi. Rezalet bir süreçti.” sözleriyle yaşananları anlattı. 

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • PeterPan NeverLand PeterPan NeverLand:
    Anlaşılan güldür güldür show daki Bilal oğlandan en ufak farkın yokmuş :) 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
20:56
20:47
18:34
18:13
17:59
15:28
