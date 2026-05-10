Sorumsuzluğun da bu kadarı! Şampiyonluğu kutlarken bebeklerini caddede unuttular

Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamaları sırasında Aydın'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Kutlamaların coşkusuna kapılan Galatasaraylı bir çift, bebeklerini kalabalığın ortasında, caddede unuttu.

POLİS SEFERBER OLDU

Çevredeki vatandaşların durumu fark etmesi üzerine olay yerine emniyet güçleri intikal etti. Sahipsiz kalan bebek, polis ekipleri tarafından koruma altına alınırken, kutlama alanında anonslar yapılarak aileye ulaşılmaya çalışıldı.

UZUN SÜRE SONRA BULUNDULAR

Şampiyonluk sevincinde adeta dünyayla bağını koparan aile, çocuklarının yanlarında olmadığını ancak uzun bir süre sonra fark edebildi. Polisin titiz çalışması sonucu ulaşılan anne ve baba, bebeklerine kavuşurken büyük bir şok ve pişmanlık yaşadı.