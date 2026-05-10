İki sevgili terör estirdi: Taksiciyi rehin alıp, polisle çatıştılar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İki sevgili terör estirdi: Taksiciyi rehin alıp, polisle çatıştılar

Haberin Videosunu İzleyin
İki sevgili terör estirdi: Taksiciyi rehin alıp, polisle çatıştılar
10.05.2026 18:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
İki sevgili terör estirdi: Taksiciyi rehin alıp, polisle çatıştılar
Haber Videosu

Gaziantep'te kız arkadaşı ile birlikte taksiciyi rehin alan silahlı şahıs, polis ekiplerine ateş açarak uzun süre direndi.

Gaziantep'te kız arkadaşı ile birlikte bir taksiciyi rehin alan ve polisle çatışan şahıs, yaşanan kovalamaca sonucu yakalandı.

TAKSİCİ REHİN ALIP KAÇMAYA BAŞLADILAR

Olay, öğleden sonra Araban ilçesinde yaşandı. İddiaya göre, Semih Ç. (31) ve kız arkadaşı olduğu iddia edilen Gülbahar Y. (36), silahla ticari taksi sürücüsünü rehin alarak araçla kaçmaya başladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, Araban ilçesinden itibaren şüpheliyi durdurmak için çalışma başlattı.

POMPALI TÜFEKLE POLİSLERE ATEŞ AÇTI

Şüpheli, polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçmayı sürdürdü. Araban ilçesinde başlayan kovalamaca, Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi kent girişinde sona erdi. Burada da polis ekipleriyle karşı karşıya gelen şüpheli, pompalı tüfekle ticari taksinin içerisinden polislere ateş açtı.

EN SONUNDA YAKALANDILAR

Polis ekiplerinin dikkatli çalışması sonucu gerçekleştirilen operasyonla Semih Ç. ve Gülbahar Y. yakalanırken, rehin alınan taksi sürücüsü Ramazan Y. (58) ise parmağından hafif yaralı olarak kurtarıldı. Gözaltına alınan şüpheliler, işlem yapılmak üzere emniyete götürüldü.

OLAY ANI KAMERADA

Öte yandan, Araban ilçesinde başlayıp Gaziantep kent girişinde sona eren kovalamaca ve çatışma anları çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde şüphelinin ticari araç içerisinden polislere ateş açtığı anlar, polislerin havaya açtığı ateş ve araçlarıyla çatışma ortasında kalan vatandaşların korku dolu anları yer aldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. 

İki sevgili terör estirdi: Taksiciyi rehin alıp, polisle çatıştılar
İki sevgili terör estirdi: Taksiciyi rehin alıp, polisle çatıştılar
İki sevgili terör estirdi: Taksiciyi rehin alıp, polisle çatıştılar
İki sevgili terör estirdi: Taksiciyi rehin alıp, polisle çatıştılar
İki sevgili terör estirdi: Taksiciyi rehin alıp, polisle çatıştılar
Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Gaziantep, Güvenlik, 3. Sayfa, Olay, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İki sevgili terör estirdi: Taksiciyi rehin alıp, polisle çatıştılar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Şeyhedebali Şeyhedebali:
    Evlat olsa sevilmez 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu: Genel kurul bir kardeşlik meselesi, bayrak ve milli değerler üzerinden tartışma olmaz KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu: Genel kurul bir kardeşlik meselesi, bayrak ve milli değerler üzerinden tartışma olmaz
Düzce’de rafting yapan kadın akıntıya kapılarak hayatını kaybetti Düzce'de rafting yapan kadın akıntıya kapılarak hayatını kaybetti
Taksicinin boynuna ip geçirip darbettikleri dehşetin arkasından uyuşturucu ticareti çıktı Taksicinin boynuna ip geçirip darbettikleri dehşetin arkasından uyuşturucu ticareti çıktı
Doktorları bile şaşırtan vaka Kabızlık sandı ama karnı burnuna geldi Doktorları bile şaşırtan vaka! Kabızlık sandı ama karnı burnuna geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Anneler Günü mesajı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anneler Günü mesajı
Mersin’de genç adm araçta ölü bulundu Mersin'de genç adm araçta ölü bulundu
Sivas’ta akraba aileler arasında silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı Sivas'ta akraba aileler arasında silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı
İran’da büyük patlama sesi Vatandaşlar büyük korku yaşadı İran'da büyük patlama sesi! Vatandaşlar büyük korku yaşadı
Hürmüz Boğazı krizi piyasaları vurdu 1 milyar varillik petrol kaybı Hürmüz Boğazı krizi piyasaları vurdu! 1 milyar varillik petrol kaybı
Hindistan’da dev tapınak arabası devrildi Çok sayıda ölü ve yaralı var Hindistan'da dev tapınak arabası devrildi! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Mücteba Hamaney’den orduya yeni talimat: Operasyonlara devam edin Mücteba Hamaney'den orduya yeni talimat: Operasyonlara devam edin
Havuzda epilepsi krizi geçiren genç hayatını kaybetti Havuzda epilepsi krizi geçiren genç hayatını kaybetti
Paşinyan’dan itiraf gibi sözler: Karabağ bizim değildi Paşinyan'dan itiraf gibi sözler: Karabağ bizim değildi

18:20
İnanılmaz anlar Karşıyaka son saniye basketiyle ligde kaldı, taraftar parkeye indi
İnanılmaz anlar! Karşıyaka son saniye basketiyle ligde kaldı, taraftar parkeye indi
18:13
Ordulu başkanın 10 çocuk yapana araba vaadine berberden güldüren gönderme
Ordulu başkanın 10 çocuk yapana araba vaadine berberden güldüren gönderme
17:59
Trump’tan, İran’ın ABD teklifine verdiği yanıtın ardından ilk açıklama: Hedeflerimizi henüz tamamlamadık
Trump'tan, İran'ın ABD teklifine verdiği yanıtın ardından ilk açıklama: Hedeflerimizi henüz tamamlamadık
17:46
İğne atsanız yere düşmez Batman halkı 1. Lig’e çıkmanın sevincini yaşıyor
İğne atsanız yere düşmez! Batman halkı 1. Lig'e çıkmanın sevincini yaşıyor
17:26
Şampiyon Shakhtar Donetsk Arda Turan Ukrayna’da tarih yazdı
Şampiyon Shakhtar Donetsk! Arda Turan Ukrayna'da tarih yazdı
16:49
Mauro Icardi’den güne damga vuran paylaşım
Mauro Icardi'den güne damga vuran paylaşım
16:36
İBB soruşturmasında Han İnşaat’ın sahibi Orhan Yıldırım gözaltına alındı
İBB soruşturmasında Han İnşaat'ın sahibi Orhan Yıldırım gözaltına alındı
15:52
Belçika Kraliçesi Mathilde, 428 yatırımcıyla birlikte Türkiye’de
Belçika Kraliçesi Mathilde, 428 yatırımcıyla birlikte Türkiye'de
15:43
Batman Petrolspor’da şampiyonluk coşkusu
Batman Petrolspor'da şampiyonluk coşkusu
15:32
İran’dan ABD’nin teklifine yanıt Müzakereler savaşın sona erdirilmesine odaklanacak
İran'dan ABD'nin teklifine yanıt! Müzakereler savaşın sona erdirilmesine odaklanacak
15:28
Eş adaylarını bulabilmek için 1,5 kilometrelik sokakta gün boyu volta attılar
Eş adaylarını bulabilmek için 1,5 kilometrelik sokakta gün boyu volta attılar
15:15
Tamer Karadağlı’ya şok Aspendos Antik Tiyatrosu’nda yuhalandı
Tamer Karadağlı'ya şok! Aspendos Antik Tiyatrosu'nda yuhalandı
15:01
Marmaris Belediyesi’nde boş havuz görüntülerinin ardından yeni skandal
Marmaris Belediyesi'nde boş havuz görüntülerinin ardından yeni skandal
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2026 19:23:06. #7.13#
SON DAKİKA: İki sevgili terör estirdi: Taksiciyi rehin alıp, polisle çatıştılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.