Şampiyon Shakhtar Donetsk! Arda Turan Ukrayna'da tarih yazdı - Son Dakika
Şampiyon Shakhtar Donetsk! Arda Turan Ukrayna'da tarih yazdı

10.05.2026 17:26
Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk, Poltava'yı deplasmanda 4-0 yenerek ligin bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Genç teknik adam, Ukrayna'daki ilk sezonunda şampiyon olmayı başardı.

Ukrayna Premier Lig'in 27. hafta mücadelesinde Poltava ile Arda Turan'ın çalıştırdığı  Shakhtar Donetsk karşı karşıya geldi.

SHAKHTAR DONETSK ŞAMPİYON

Arena Lviv'de oynanan mücadeleyi Shakhtar Donetsk, 4-0 kazanarak bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Shakhtar Donetsk'e şampiyonluğu getiren golleri 45+3. dakikada Dmytro Kryskiv, 55 ve 61. dakikalarda Isaque ile 67. dakikada Lassina Traore kaydetti.

ARDA TURAN İLK SEZONUNDA ZAFERE UZANDI

Bu sonuçla birlikte puanını 66'ya yükselten Shakhtar Donetsk, en yakın takipçisi Polessya ile arasındaki farkı 11'e çıkararak bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Böylece Arda Turan, Ukrayna ekibindeki ilk sezonunda zafere ulaşmayı başardı. Poltava ise 12 puanda kaldı.

LİGDE SIRADAKİ MAÇLAR

Ligin gelecek haftasında Shakhtar Donetsk, sahasında Obolon Kiev'i konuk edecek. Poltava ise deplasmanda LNZ Cherkasy ile karşılaşacak.

    Yorumlar (1)

  • Eko Set Eko Set:
    Yahu tamamda, sanki ligin 4.5 ci gucundeki takımı sampiyon yaptı :)) Normal zaten shaktar'in bu ligde sampiyon olması. Bu yorumu okuyan kisiler bile o takımı sampiyon yapar :) 2 15 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
