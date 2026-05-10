Mauro Icardi'den güne damga vuran paylaşım

10.05.2026 16:49
Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'da Arjantinli futbolcu Mauro Icardi, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak duygularını aktardı.

Süper Lig'de üst üste dördüncü, toplamda ise 26. şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. 

ICARDI'DEN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Son 4 sezondur Galatasaray forması giyen ve sarı-kırmızılı takımda dördüncü lig şampiyonluğunu yaşayan Icardi, yaptığı paylaşımda duygu ve düşüncelerini aktardı. Bazı kesimlere teşekkür etmediğini belirten Icardi, kendisine karşı inancını kaybetmeyip destekleyenlere, kendisine inanlara ise teşekkür etti.

İşte Icardi'nin o paylaşımı:

''Bu 4 yıl boyunca bana verdiğiniz sevgi, ortaya atılan bütün yalanlardan daha değerliydi.

Üst üste geçen bu 4 yıl sadece kazanılan kupalardan ibaret değildi.

Bu 4 yıl boyunca her şeyi duydum.

Kimi zaman şişman olduğumu, kimi zaman zayıf olduğumu söylediler.

Bittiğimi, sakat olduğumu, formsuz olduğumu ya da artık eski Mauro olmadığımı söylediler.

Belki haklı olduklarını düşünenler vardır…

Ama sayılar ve istatistikler kendi adına konuşur.

Bakmanızı tavsiye ederim.

Her gün yeni bir bahane, yeni bir manşet, karalamak ve itibarsızlaştırmak için yeni bir yalan ortaya atıldı.

Ama zaman, herkesi ve her şeyi eninde sonunda hak ettiği yere koyar.

Ve işler zorlaştığında, baskı arttığında, gerçekten sorumluluk alma zamanı geldiğinde…

Tarihi değiştirebilecek kapasiteye sahip olan sadece birkaç kişi vardır.

Bir kez daha, "yapamaz" denilen şey şampiyonluğa dönüştü.

Bir kez daha, sihirli lambadaki cin ortaya çıktı ve takımın ona en çok ihtiyaç duyduğu anda sahne aldı.

Ama her şeyden önce, teşekkür ederim.

Herkese değil…

İnancını hiç kaybetmeyenlere, destekleyenlere, yanımda olanlara ve en zor zamanlarda bile beni savunanlara teşekkür ederim.

Bu 4 yıl boyunca bana verdiğiniz sevgi, ortaya atılan bütün yalanlardan daha değerliydi.

Yeni bir neslin sevgisi kelimelerle anlatılamaz.

Ve en büyüklerin duyduğu saygı ile hayranlık da öyle kolay kazanılmaz…

Hak edilir; gerçektir ve içtendir.

Tarihimize bir kupa daha ekledik.

Çünkü her zaman söylediğim gibi…

"Galatasaray zaten büyük bir kulüptü, ama onu daha da büyük yapacağız."

