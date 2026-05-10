İBB soruşturmasında Han İnşaat'ın sahibi Orhan Yıldırım gözaltına alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İBB soruşturmasında Han İnşaat'ın sahibi Orhan Yıldırım gözaltına alındı

İBB soruşturmasında Han İnşaat\'ın sahibi Orhan Yıldırım gözaltına alındı
10.05.2026 16:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İBB iştiraki Ağaç ve Peyzaj AŞ soruşturmasında hakkında gözaltı kararı bulunan Han İnşaat'ın sahibi Orhan Yıldırım, Türkiye'ye dönüşünde gözaltına alındı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik "yolsuzluk" soruşturması kapsamında belediye iştiraki Ağaç ve Peyzaj AŞ'ye düzenlenen operasyonda yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan Han İnşaat'ın sahibi Orhan Yıldırım Türkiye'ye dönüşünde gözaltına alındı.  Şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.

TOPLAM 30 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

İBB’ye yönelik yürütülen ‘yolsuzluk’ soruşturmaları kapsamında, Ağaç ve Peyzaj A.Ş. iştirak şirketi üzerinden usulsüz şekilde ihale sistemi kurularak ihalelere fesat karıştırıldığı iddiasıyla operasyon düzenlendi. Operasyonda 29 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen ‘yolsuzluk’ soruşturmaları kapsamında, Ağaç ve Peyzaj A.Ş. iştirak şirketi üzerinden usulsüzce kurgusal bir ihale sistematiği işleterek ihalelere fesat karıştırıldığı iddialarına yönelik bugün düzenlenen operasyonda, 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 

Operasyonda, İTÜ Öğretim Görevlisi Yasin Çağatay Seçkin, İBB Mimarı Esra Köymen, İBB Mühendisi Tolga Kılıç, İBB Kentsel Ekolojik Sistemler Şube Müdürü Nilgün Cendek, İBB Mühendisi Mustafa Atlı, İTÜ Öğretim Görevlisi Tuğba Ölmez Hancı, İBB Mühendisi Sezer Ada Ateş, Ağaç AŞ eski Genel Müdür Yardımcısı Muammer Ali Özdil, Ağaç AŞ Şefi Fatih Temür, Ağaç AŞ Genel Müdür Yardımcısı Aytekin Karaarslan, Ağaç AŞ Genel Müdür Yardımcısı Metin Aras, Ağaç AŞ Şefi Murat Cirik, İBB Kent Tarihi Tanıtım ve Turizm Dairesi Başkanı Oktay Özel, Ağaç AŞ Şefi Fatih Yağcı, İBB Hukuk Müşaviri Eren Sönmez, Ağaç AŞ Satın Alma Yöneticisi Selim Marangoz'un da araların olduğu 29 kişi gözaltına alındı.

Orhan Yıldırım ile birlikte operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheli sayısı 30'a yükseldi. 

5 ŞÜPHELİYE ADLİ KONTROL ŞARTI

Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 7 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. A.C. savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Hakim karşısına çıkan şüphelilerden İBB Kent Tarihi Tanıtım ve Turizm Dairesi Başkanı Oktay Özel, Cezayir Aday, Ahmet Kocadağ, Ünal Aksoy, Hakan Cullanmak hakkında yurt dışına çıkış yasağı ile birlikte adli kontrol kararı verilirken, Murat Cırık'a ev hapsi verildi. Operasyonda gözaltına alınan 22 şüphelinin ise işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. 

Operasyon kapsamında gözaltına alınan isimler şöyle:

  • Yasin Çağatay Seçkin — Eski İBB park ve bahçeler daire başkanı
  • Esra Köymen — İBB Mimar
  • Tolga Kılıç — İBB Mühendis
  • Nilgün Cendek — İBB Kentsel Ekolojik Sistemler Şube Müdürü
  • Mustafa Atlı — İBB Mühendis
  • Tuğba Ölmez Hancı — İBB Park ve Bahçeler Daire Başkanı
  • Sezer Ada Ateş — İBB Mühendis
  • Muammer Ali Özdil — Eski Ağaç A.Ş. genel müdür yardımcısı
  • Fatih Temür — Ağaç A.Ş.’de şef
  • Aytekin Karaarslan — Ağaç A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı
  • Metin Aras — Ağaç A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı
  • Murat Cirik — Ağaç A.Ş.’de şef
  • Oktay Özel — İBB Genel Sekreter Yardımcısı
  • Fatih Yağcı — Ağaç A.Ş.’de şef
  • Eren Sönmez — İBB Hukuk Müşaviri
  • Selim Marangoz — Ağaç A.Ş. Satın Alma Yöneticisi/ Müdürü
  • Ahmet Kocadağ — Tibetoğlu İnş. Ltd. Şti. ortağı
  • Cezair Aday — Vadi Peyzaj A.Ş. ortağı
  • Süleyman Uzun — Sas Peyzaj Ltd. Şti. ortağı
  • Adnan Cullanmak — Zirve Harita Ltd. Şti. ortağı
  • Hakan Cullanmak — Zirve Harita Ltd. Şti. ortağı
  • Ayhan Subaşı — Ayhan Subaşı Ltd. Şti. ortağı
  • Ünal Aksoy — Parametre Mühendislik Ltd. Şti. ortağı
  • Ekrem Ofluoğlu — İstanbul Teknik Ltd. Şti. ortağı
  • Binali Sarıtaş — Sarıtaş Yapı Ltd. Şti. ortağı
  • Murat Dağdeviren — Seka Peyzaj Ltd. Şti. ortağı
  • Derya Dağdeviren — Seka Peyzaj Ltd. Şti. ortağı
  • Orhan Yoldaş — Çatak İnşaat Ltd. Şti. ortağı
  • Yunus Doğan — TYT İnşaat Ltd. Şti. ortağı
  • Orhan Yıldırım — Han İnşaat'ın sahibi

Operasyon, Gündem, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İBB soruşturmasında Han İnşaat'ın sahibi Orhan Yıldırım gözaltına alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu: Genel kurul bir kardeşlik meselesi, bayrak ve milli değerler üzerinden tartışma olmaz KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu: Genel kurul bir kardeşlik meselesi, bayrak ve milli değerler üzerinden tartışma olmaz
Düzce’de rafting yapan kadın akıntıya kapılarak hayatını kaybetti Düzce'de rafting yapan kadın akıntıya kapılarak hayatını kaybetti
Taksicinin boynuna ip geçirip darbettikleri dehşetin arkasından uyuşturucu ticareti çıktı Taksicinin boynuna ip geçirip darbettikleri dehşetin arkasından uyuşturucu ticareti çıktı
Doktorları bile şaşırtan vaka Kabızlık sandı ama karnı burnuna geldi Doktorları bile şaşırtan vaka! Kabızlık sandı ama karnı burnuna geldi
İran saldırıya hazır Devrim Muhafızları hedef alınacak noktaları duyurdu İran saldırıya hazır! Devrim Muhafızları hedef alınacak noktaları duyurdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Anneler Günü mesajı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anneler Günü mesajı
Mersin’de genç adm araçta ölü bulundu Mersin'de genç adm araçta ölü bulundu
Sivas’ta akraba aileler arasında silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı Sivas'ta akraba aileler arasında silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

17:46
İğne atsanız yere düşmez Batman halkı 1. Lig’e çıkmanın sevincini yaşıyor
İğne atsanız yere düşmez! Batman halkı 1. Lig'e çıkmanın sevincini yaşıyor
17:26
Şampiyon Shakhtar Donetsk Arda Turan Ukrayna’da tarih yazdı
Şampiyon Shakhtar Donetsk! Arda Turan Ukrayna'da tarih yazdı
16:49
Mauro Icardi’den güne damga vuran paylaşım
Mauro Icardi'den güne damga vuran paylaşım
16:27
Galatasaray, Türk futbol tarihinin para rekorunu kıracak
Galatasaray, Türk futbol tarihinin para rekorunu kıracak
15:52
Belçika Kraliçesi Mathilde, 428 yatırımcıyla birlikte Türkiye’de
Belçika Kraliçesi Mathilde, 428 yatırımcıyla birlikte Türkiye'de
15:32
İran’dan ABD’nin teklifine yanıt Müzakereler savaşın sona erdirilmesine odaklanacak
İran'dan ABD'nin teklifine yanıt! Müzakereler savaşın sona erdirilmesine odaklanacak
15:15
Tamer Karadağlı’ya şok Aspendos Antik Tiyatrosu’nda yuhalandı
Tamer Karadağlı'ya şok! Aspendos Antik Tiyatrosu'nda yuhalandı
15:01
Marmaris Belediyesi’nde boş havuz görüntülerinin ardından yeni skandal
Marmaris Belediyesi'nde boş havuz görüntülerinin ardından yeni skandal
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2026 18:03:07. #.0.5#
SON DAKİKA: İBB soruşturmasında Han İnşaat'ın sahibi Orhan Yıldırım gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.