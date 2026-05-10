İBB soruşturmasında Han İnşaat\'ın sahibi Orhan Yıldırım gözaltına alındı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik "yolsuzluk" soruşturması kapsamında belediye iştiraki Ağaç ve Peyzaj AŞ'ye düzenlenen operasyonda yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan Han İnşaat'ın sahibi Orhan Yıldırım Türkiye'ye dönüşünde gözaltına alındı. Şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.

TOPLAM 30 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

İBB’ye yönelik yürütülen ‘yolsuzluk’ soruşturmaları kapsamında, Ağaç ve Peyzaj A.Ş. iştirak şirketi üzerinden usulsüz şekilde ihale sistemi kurularak ihalelere fesat karıştırıldığı iddiasıyla operasyon düzenlendi. Operasyonda 29 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen ‘yolsuzluk’ soruşturmaları kapsamında, Ağaç ve Peyzaj A.Ş. iştirak şirketi üzerinden usulsüzce kurgusal bir ihale sistematiği işleterek ihalelere fesat karıştırıldığı iddialarına yönelik bugün düzenlenen operasyonda, 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Operasyonda, İTÜ Öğretim Görevlisi Yasin Çağatay Seçkin, İBB Mimarı Esra Köymen, İBB Mühendisi Tolga Kılıç, İBB Kentsel Ekolojik Sistemler Şube Müdürü Nilgün Cendek, İBB Mühendisi Mustafa Atlı, İTÜ Öğretim Görevlisi Tuğba Ölmez Hancı, İBB Mühendisi Sezer Ada Ateş, Ağaç AŞ eski Genel Müdür Yardımcısı Muammer Ali Özdil, Ağaç AŞ Şefi Fatih Temür, Ağaç AŞ Genel Müdür Yardımcısı Aytekin Karaarslan, Ağaç AŞ Genel Müdür Yardımcısı Metin Aras, Ağaç AŞ Şefi Murat Cirik, İBB Kent Tarihi Tanıtım ve Turizm Dairesi Başkanı Oktay Özel, Ağaç AŞ Şefi Fatih Yağcı, İBB Hukuk Müşaviri Eren Sönmez, Ağaç AŞ Satın Alma Yöneticisi Selim Marangoz'un da araların olduğu 29 kişi gözaltına alındı.

Orhan Yıldırım ile birlikte operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheli sayısı 30'a yükseldi.

5 ŞÜPHELİYE ADLİ KONTROL ŞARTI

Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 7 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. A.C. savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Hakim karşısına çıkan şüphelilerden İBB Kent Tarihi Tanıtım ve Turizm Dairesi Başkanı Oktay Özel, Cezayir Aday, Ahmet Kocadağ, Ünal Aksoy, Hakan Cullanmak hakkında yurt dışına çıkış yasağı ile birlikte adli kontrol kararı verilirken, Murat Cırık'a ev hapsi verildi. Operasyonda gözaltına alınan 22 şüphelinin ise işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan isimler şöyle: