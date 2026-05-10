İran'dan ABD'nin teklifine yanıt! Müzakereler savaşın sona erdirilmesine odaklanacak
10.05.2026 15:32
İran, savaşı sona erdirmeye yönelik ABD teklifine verdiği yanıtı Pakistan aracılığıyla Washington’a iletti. İran basını, görüşmelerde önceliğin bölgedeki çatışmaların sona erdirilmesi olduğunu aktardı. Pakistan’ın kritik arabulucu rolü üstlendiği süreçte, Hürmüz Boğazı’ndaki gerilim ve enerji krizi nedeniyle dünya piyasaları gelişmeleri yakından takip ediyor. Uzmanlar, diplomatik temasların başarısız olması halinde bölgede daha büyük çatışmalar yaşanabileceği uyarısında bulunuyor.

Orta Doğu’daki savaş ve gerilim sürerken dikkat çeken bir diplomatik gelişme yaşandı. İran’ın, savaşı sona erdirmeye yönelik ABD’nin son teklifine verdiği yanıtı Pakistan aracılığıyla Washington’a ilettiği bildirildi.

İran devlet haber ajansı IRNA’nın aktardığına göre, Pakistan’ın arabuluculuğunda yürütülen temaslarda öncelikli gündem maddesi bölgedeki çatışmaların sona erdirilmesi oldu.

PAKİSTAN KRİTİK ARABULUCU ROLÜ ÜSTLENDİ

Dış basında yer alan analizlerde Pakistan’ın son dönemde hem Tahran hem Washington ile yürüttüğü yoğun diplomasi trafiğine dikkat çekiliyor. İslamabad yönetiminin, özellikle Körfez’de büyüyen savaş riskinin kontrolden çıkmasını engellemek için aktif rol aldığı belirtiliyor.

ABD ile İran arasında doğrudan temasların sınırlı olması nedeniyle Pakistan’ın kritik mesajları taşıyan ülkelerden biri haline geldiği ifade ediliyor.

MÜZAKERELERDE İLK HEDEF “SAVAŞI DURDURMAK”

İran basınındaki bilgilere göre son teklifin merkezinde, bölgede devam eden askeri gerilimin sonlandırılması yer alıyor. Diplomatik kaynaklar, tarafların şimdilik kapsamlı bir anlaşmadan çok “çatışmayı durduracak geçici formüller” üzerinde yoğunlaştığını öne sürüyor.

Uzmanlara göre taraflar arasında özellikle şu başlıklar öne çıkıyor:

- Hürmüz Boğazı’ndaki askeri hareketliliğin azaltılması

- İran’a yönelik yeni saldırıların durdurulması

- Bölgedeki Amerikan üslerine yönelik tehditlerin geri çekilmesi

- Petrol sevkiyatının normale dönmesi

- İsrail-İran hattındaki karşılıklı saldırıların kontrol altına alınması

PETROL PİYASALARI GELİŞMEYİ YAKINDAN TAKİP EDİYOR

İran ile ABD arasında olası diplomatik ilerleme ihtimali enerji piyasalarında da yakından takip ediliyor. Son haftalarda Hürmüz Boğazı’nda yaşanan kriz nedeniyle petrol fiyatları sert yükselmiş, küresel piyasalarda yeni enerji krizi endişesi başlamıştı. Uzmanlar, müzakerelerin başarısız olması halinde bölgede daha büyük askeri çatışmaların yaşanabileceği uyarısında bulunuyor.

TRUMP DETAYI YENİDEN GÜNDEMDE

ABD tarafında ise Donald Trump yönetiminin İran’ın nükleer faaliyetleri ve bölgedeki askeri hareketliliği konusunda sert taleplerini sürdürdüğü belirtiliyor. Washington’un özellikle uranyum zenginleştirme faaliyetlerinin sınırlandırılması ve İran destekli grupların bölgedeki etkinliğinin azaltılması konusunda baskı yaptığı ifade ediliyor. Son dönemde ABD, Körfez bölgesindeki askeri varlığını artırırken İran da füze ve insansız hava aracı kapasitesini alarma geçirmişti.

ORTA DOĞU’DA KRİTİK BEKLEYİŞ

Diplomatik kaynaklar, önümüzdeki günlerde Pakistan üzerinden yürütülen temasların daha da yoğunlaşabileceğini belirtiyor. Tarafların doğrudan masaya oturup oturmayacağı ise merak konusu olmaya devam ediyor.

    Yorumlar (1)

  • Hüseyin Şentürk Hüseyin Şentürk:
    Pakistanı tebrik ediyorum. 5 0 Yanıtla
