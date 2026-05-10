Belçika Kraliçesi Mathilde, 428 yatırımcıyla birlikte Türkiye\'de

10.05.2026 15:52
Belçika Kraliçesi Mathilde, 10-14 Mayıs tarihlerinde 428 özel sektör temsilcisi ve üst düzey siyasetçilerden oluşan geniş bir heyetle Türkiye’ye geldi. “Ekonomik Misyon” ziyareti kapsamında enerji, savunma, havacılık, teknoloji ve lojistik başta olmak üzere birçok sektörde yatırım ve işbirliği fırsatları değerlendirilecek. İstanbul ve Ankara’da gerçekleştirilecek temaslarda yeni anlaşmaların da gündeme gelmesi bekleniyor.

Belçika Kraliçesi Mathilde, bugün geldiği Türkiye’de kritik bir “Ekonomik Misyon” ziyareti gerçekleştirecek. Kraliçe’ye aralarında bakanlar, bölgesel hükümet başbakanları ve tam 428 özel sektör temsilcisinin bulunduğu geniş bir heyet eşlik edecek.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre heyette; Belçika Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Maxime Prevot, Savunma Bakanı Theo Francken, Brüksel Başkent Bölge Hükümeti Başbakanı Boris Dillies, Flaman Bölge Hükümeti Başbakanı Matthias Diependaele ve Valon Bölge Hükümeti Başbakan Yardımcısı Pierre-Yves Jeholet de yer alacak.

TÜRKİYE-BELÇİKA HATTINDA YENİ DÖNEM

Ziyaret kapsamında son dönemde ivme kazanan Türkiye-Belçika ilişkilerinin daha da güçlendirilmesi hedefleniyor. İki ülke arasındaki ekonomik ve ticari işbirliğinin kapsamlı şekilde ele alınacağı temaslarda, yeni yatırım fırsatları ve ortak projeler masaya yatırılacak.

SAVUNMA, ENERJİ VE TEKNOLOJİ MASADA

Ekonomik Misyon kapsamında enerji, savunma sanayisi, havacılık, lojistik, sağlık, bankacılık, teknoloji ve dijitalleşme gibi kritik sektörlerde işbirliği imkanları değerlendirilecek.

İstanbul ve Ankara’da gerçekleştirilecek programlarda firma ziyaretleri yapılacak, ikili iş görüşmeleri düzenlenecek ve şirketler arasında yeni anlaşmalar için temaslar kurulacak.

TÜRKİYE-BELÇİKA EKONOMİ FORUMU DÜZENLENECEK

Ziyaret kapsamında Türkiye-Belçika Ekonomi Forumu da gerçekleştirilecek. Forumda iki ülke özel sektörleri arasındaki iş birliklerinin yanı sıra savunma, havacılık ve sosyal güvenlik alanlarında hükümetlerarası anlaşmaların imzalanması planlanıyor.

Belçika’da yaşayan yaklaşık 300 bin Türk vatandaşının iki ülke arasındaki ekonomik ve sosyal ilişkilerde önemli köprü görevi gördüğü de vurgulanacak.

9,2 MİLYAR DOLARLIK TİCARET HACMİ

Türkiye ile Belçika arasındaki ticaret hacmi 2025 yılında 9,2 milyar dolar seviyesine ulaştı. Aynı dönemde Belçika’nın Türkiye’ye yatırımı 9,3 milyar dolar olurken, Türk şirketlerinin Belçika’daki yatırımları 490 milyon dolar olarak kaydedildi.

Belçika’nın yılda iki kez düzenlediği “Ekonomik Misyon” ziyaretleri, ülkenin en önemli ekonomi diplomasisi faaliyetleri arasında gösteriliyor. Türkiye’ye son benzer ziyaret ise 2012 yılında gerçekleştirilmişti.

