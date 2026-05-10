Marmaris Belediyesi'nde boş havuz görüntülerinin ardından yeni skandal
Marmaris Belediyesi'nde boş havuz görüntülerinin ardından yeni skandal

Marmaris Belediyesi'nde boş havuz görüntülerinin ardından yeni skandal
10.05.2026 15:01
Marmaris Belediyesi'nde boş havuz görüntülerinin ardından yeni skandal
Marmaris Belediyesi’nin 21 yıllık yüzme havuzunu kapatma kararı sonrası yaklaşık 300 sporcu mağdur oldu. Tepki göstermek isteyen sporcuların boş havuzda antrenman yaptığı görüntüler gündem olurken, başka ilçelerdeki havuzlara gitmek zorunda kalan bazı çocukların araç bagajında taşındığı ortaya çıktı. Milli sporcular performans kaybı yaşadıklarını belirtirken, veliler çocukların hem psikolojik olarak etkilendiğini hem de derslerinden geri kaldığını söyledi.

Marmaris Belediyesi’nin ilçedeki 21 yıllık yarı olimpik yüzme havuzunu “yüksek bakım maliyeti” ve “sağlık riskleri” gerekçesiyle kapatma kararı spor camiasında büyük tepki çekmeye devam ediyor. Yaklaşık 300 lisanslı sporcu tesissiz kalırken, yeni ortaya çıkan görüntüler yaşanan mağduriyetin boyutunu gözler önüne serdi.

BOŞ HAVUZDAN SONRA ŞİMDİ DE BAGAJ GÖRÜNTÜLERİ

Kapatma kararının ardından sporcuların boş havuzda antrenman yaparak tepki göstermesi gündem olmuştu. Yeni görüntülerde ise bazı sporcuların antrenman için Muğla merkez ve Ortaca’daki havuzlara taşındığı, araçlarda yer kalmayınca çocukların bagajda yolculuk yaptığı görüldü.

Akşam gazetesinin haberine göre bagajda taşınan sporcular arasında Türkiye Şampiyonu Yağmur Çelik ile geçen ay milli takıma seçilen ve temmuz ayında Bulgaristan’da Türkiye’yi temsil etmeye hazırlanan Alara Ada Arı’nın da bulunması dikkat çekti.

“ÖDEVLERİNİ ARABADA YAPIYOR”

Veliler, çocukların hem fiziksel hem psikolojik olarak yıprandığını söyledi. Hüseyin Ertegün, “Kızım ödevlerini arabada yapıyor, yemeğini yolda yiyor” ifadelerini kullanırken, Ali Özkaynak ise “Çocuklarımız kötü alışkanlıklardan uzak, vatana faydalı bireyler olsun istiyoruz” dedi. Veliler, sürekli yolculuk nedeniyle çocukların derslerinden geri kaldığını ve aşırı yorulduğunu belirtti.

“EŞİT ŞARTLARDA YARIŞAMIYORUZ”

Temmuz ayında Bulgaristan’da milli formayla yarışacak olan Alara Ada Arı, “Diğer sporcularla eşit şartlarda yarışmıyoruz. Marmaris’te çalışabileceğimiz bir havuz istiyoruz” diyerek yaşanan duruma tepki gösterdi.

50 metre kurbağalama Türkiye Şampiyonu Yağmur Çelik ise havuz kapandıktan sonra performans düşüşü yaşadığını anlatarak, “2 saatimiz yolda, 2 saatimiz antrenmanda geçiyor. Yorgunluğum arttı. Havuzumuz açılırsa başarı şansımız artacak” dedi.

Milli takım seçmelerini saliselerle kaçırdığını söyleyen Kürşat Barbaros da, “Havuz kapanmasa belki şimdi hem şampiyon hem milli sporcu olmanın sevincini yaşayacaktım” ifadelerini kullandı.

BAKANLIK DEVREYE GİRDİ

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın, gündem olan görüntülerin ardından sporcular için harekete geçtiği öğrenildi. Bakanlık, sporcuların Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü araçlarıyla ücretsiz şekilde en yakın havuzlara taşınacağını ve bölgeye portatif havuz kurulacağını açıkladı. Veliler ve sporcular destek nedeniyle bakanlığa teşekkür ederken, Marmaris Belediyesi’ne ise “Havuzumuzu geri açın” çağrısı yaptı.

