Trabzon\'da dikkat çeken İsrail protestosu! Vatandaşlar şaşkınlıkla izledi

Trabzon’da İsrail’i protesto etmek isteyen bir akademisyen, gerçekleştirdiği sıra dışı eylemle dikkat çekti. Akademisyen, meydanda kendisini zincire bağlatarak Netanyahu maskesi takan bir kişiye zincirle vurulmasına izin verdi.
Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, akademisyenin vücuduna zincir bağlandığı, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu maskesi takan kişinin ise elindeki zincirle protestocuya vurduğu görüldü.
Eylemin, Gazze’de yaşanan olaylara dikkat çekmek amacıyla yapıldığı belirtildi.
Sokak ortasında gerçekleşen protesto çevrede toplanan vatandaşların dikkatini çekti. Bazı kişiler yaşananları cep telefonuyla kayda alırken, görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı.
Sosyal medyada gündem olan protesto farklı yorumlara neden oldu. Bazı kullanıcılar eylemi desteklerken, bazıları protesto yöntemini eleştirdi.
