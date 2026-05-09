Ankara'da İnsan Ticareti Operasyonu

09.05.2026 08:12
Ankara'da yabancı uyruklu kadınları Türkiye'ye getirerek usulsüz çalıştıran eğlence mekanlarına yönelik insan ticareti soruşturması başlatıldı. Emniyet tarafından yapılan operasyonda 29 şüpheli gözaltına alındı.

Eğlence merkezlerinde çalıştığı tespit edilen 13 Kazakistan, 11 Rus, 4 Belarus, 5 Etiyopya, 3 Ukrayna, 1 Brezilya ve 1 Kenya uyruklu olmak üzere toplam 38 kadın, Göç Müdürlüğüne teslim edildi. 38 yabancı uyruklu kadın hakkında deport edilme kararı verilerek sınır dışı işlemleri gerçekleştirildi. Operasyonların 2'nci aşamasında 5 ayrı mekanda 9 yabancı kadın daha tespit edilerek deport işlemleri başlatıldı. Kadınlar, sağlık kontrollerinin ardından İl Göç Müdürlüğüne teslim edildi.

Yabancı kadınlara çalışma izni alarak garson ve temizlik görevlisi gibi gösterip usulsüzlük yapan mekanlara yönelik denetimlerin artırıldığı öğrenildi. - ANKARA

