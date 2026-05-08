"İtfaiyeci görevini yapan gazeteciye tokat attı" iddiası

İstanbul Mecidiyeköy’de çıkan yangını görüntülemek için bölgede bulunan bir gazeteci ile itfaiye personeli arasında gerginlik yaşandı. İddiaya göre görevini yapan gazeteci, yangın alanında çekim yaptığı sırada bir itfaiye çalışanının tokatlı saldırısına uğradı.

Yaşanan tartışma çevrede bulunanların cep telefonu kameralarına da yansıdı. Görüntülerde gazetecinin diğer itfaiye personellerine dönerek, “Bana vurabilir mi, söyleyin” diyerek tepki gösterdiği duyuldu.

"BOĞAZIMI SIKTI"

Olayın ardından tartışmanın büyüdüğü görülürken, iddiaların odağındaki itfaiye personeli ise kendisini savundu. Görüntülerde itfaiye çalışanının, “Siz onun ne yaptığını biliyor musunuz? Boğazımı sıktı” ifadelerini kullandığı duyuldu. Tarafların birbirini suçladığı olay sonrası bölgede kısa süreli gerginlik yaşandı.

Yangın bölgesinde yaşanan olayın görüntüleri sosyal medyada hızla yayılırken, kullanıcılar yaşananlarla ilgili farklı yorumlarda bulundu. Olayla ilgili resmi bir açıklama yapılıp yapılmayacağı merak konusu oldu.