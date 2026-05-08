"İtfaiyeci görevini yapan gazeteciye tokat attı" iddiası - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

"İtfaiyeci görevini yapan gazeteciye tokat attı" iddiası

Haberin Videosunu İzleyin
"İtfaiyeci görevini yapan gazeteciye tokat attı" iddiası
08.05.2026 13:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
"İtfaiyeci görevini yapan gazeteciye tokat attı" iddiası
Haber Videosu

İstanbul Mecidiyeköy’de yangın bölgesinde görev yapan bir gazeteci, görüntü çektiği sırada bir itfaiye personelinin fiziksel saldırısına uğradığını öne sürdü. O anlar muhabirin kamerasına yansırken, taraflar arasında yaşanan tartışmada karşılıklı suçlamalar dikkat çekti.

İstanbul Mecidiyeköy’de çıkan yangını görüntülemek için bölgede bulunan bir gazeteci ile itfaiye personeli arasında gerginlik yaşandı. İddiaya göre görevini yapan gazeteci, yangın alanında çekim yaptığı sırada bir itfaiye çalışanının tokatlı saldırısına uğradı.

Yaşanan tartışma çevrede bulunanların cep telefonu kameralarına da yansıdı. Görüntülerde gazetecinin diğer itfaiye personellerine dönerek, “Bana vurabilir mi, söyleyin” diyerek tepki gösterdiği duyuldu.

"BOĞAZIMI SIKTI"

Olayın ardından tartışmanın büyüdüğü görülürken, iddiaların odağındaki itfaiye personeli ise kendisini savundu. Görüntülerde itfaiye çalışanının, “Siz onun ne yaptığını biliyor musunuz? Boğazımı sıktı” ifadelerini kullandığı duyuldu. Tarafların birbirini suçladığı olay sonrası bölgede kısa süreli gerginlik yaşandı.

Yangın bölgesinde yaşanan olayın görüntüleri sosyal medyada hızla yayılırken, kullanıcılar yaşananlarla ilgili farklı yorumlarda bulundu. Olayla ilgili resmi bir açıklama yapılıp yapılmayacağı merak konusu oldu.

Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'İtfaiyeci görevini yapan gazeteciye tokat attı' iddiası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Rena Tekstil Rena Tekstil:
    gazeteciler kral çekil desen mahkeme seni bekliyor 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nafaka yüzünden eşinin evine kurşun yağdırdı Nafaka yüzünden eşinin evine kurşun yağdırdı
Eski Trabzonsporlu Alanzinho’nun idolü büyük bir Fenerbahçeli çıktı Eski Trabzonsporlu Alanzinho'nun idolü büyük bir Fenerbahçeli çıktı
İBB davasında İmamoğlu ağlamaktan konuşamadı İBB davasında İmamoğlu ağlamaktan konuşamadı
Süresiz nafaka artık tarih oluyor İşte yeni sistemin ayrıntıları Süresiz nafaka artık tarih oluyor! İşte yeni sistemin ayrıntıları
Instagram’da bot hesap temizliği yapıldı, ünlülerin takipçi sayıları çakıldı Instagram’da bot hesap temizliği yapıldı, ünlülerin takipçi sayıları çakıldı
Gündüz kuşağı programları için düğmeye basıldı Gündüz kuşağı programları için düğmeye basıldı
Galatasaray’da Günay Güvenç’in yerine gelecek isim belli oldu Galatasaray'da Günay Güvenç'in yerine gelecek isim belli oldu
Ankara’da 93 yaşındaki adamı dakikalarca dövüp 7 bin lirasını gasbetti Ankara’da 93 yaşındaki adamı dakikalarca dövüp 7 bin lirasını gasbetti

14:39
Sağlık Bakanlığı’ndan “hantavirüs“ açıklaması Türkiye’de vaka var mı
Sağlık Bakanlığı'ndan "hantavirüs" açıklaması! Türkiye'de vaka var mı?
14:31
Cinsel ilişkiye girenlerin çıkardığı sesler Sivaslı anneyi isyan ettirdi
Cinsel ilişkiye girenlerin çıkardığı sesler Sivaslı anneyi isyan ettirdi
14:29
Alkışlar Anderson Talisca’ya Koca çeteyi çökertti
Alkışlar Anderson Talisca'ya! Koca çeteyi çökertti
14:23
Real Madrid, yumruk yumruğa kavgayı affetmedi
Real Madrid, yumruk yumruğa kavgayı affetmedi
14:16
İranlı Bakan Arakçi’den ABD’ye rest: İranlılar asla baskıya boyun eğmez
İranlı Bakan Arakçi'den ABD'ye rest: İranlılar asla baskıya boyun eğmez
13:50
CHP’den olağanüstü toplantı Burcu Köksal’a yakın isim görevden alındı
CHP'den olağanüstü toplantı! Burcu Köksal'a yakın isim görevden alındı
13:27
Basra Körfezi’nde hareketli saatler İran dev petrol tankerini ele geçirdi
Basra Körfezi'nde hareketli saatler! İran dev petrol tankerini ele geçirdi
13:26
CHP, Burcu Köksal’a karşı harekete geçiyor
CHP, Burcu Köksal'a karşı harekete geçiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2026 14:44:48. #7.12#
SON DAKİKA: "İtfaiyeci görevini yapan gazeteciye tokat attı" iddiası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.