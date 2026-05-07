Bakan Gürlek: Yakın zamanda Umut Altaş'ın iadesini bekliyoruz
Bakan Gürlek: Yakın zamanda Umut Altaş'ın iadesini bekliyoruz

Bakan Gürlek: Yakın zamanda Umut Altaş'ın iadesini bekliyoruz
07.05.2026 21:56
Bakan Gürlek: Yakın zamanda Umut Altaş'ın iadesini bekliyoruz
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Gülistan Doku soruşturması kapsamında, hakkında kırmızı bülten kararı bulunan firari şüpheli Umut Altaş’ın yakın zamanda Türkiye’ye iadesini beklediklerini söyledi.  Bakan Gürlek, "Umut Altaş bence kritik bir isim, kilit bir isim. Bu Türkiye 'ye geldiği zaman, beyanda bulunduğu zaman bence olayın çoğu çözülecek" dedi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, konuk olduğu canlı yayın programında Gülistan Doku soruşturmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD’ye firar eden ve hakkında kırmızı bülten kararı bulunan Umut Altaş için "Yakın zamanda iadesini bekliyoruz"  diyen Bakan Gürlek, "Umut Altaş bence kritik bir isim, kilit bir isim. Bu Türkiye 'ye geldiği zaman, beyanda bulunduğu zaman bence olayın çoğu çözülecek" dedi.

“BİR SUÇ VARSA MUTLAKA BUNUN FAİLİ VAR”

Bakan Gürlek’in açıklamalarından konuya ilişkin bölüm şu şekilde:  "Şimdi Gülistan Doku'da nasıl oldu? Bir baz istasyon, daraltılmış baz istasyon çalışması yapıldı. Aynı şekilde bir gizli tanık beyanına itibar edildi. Ona göre yeniden incelemeler yapıldı. Yeni deliler ortaya çıktı. Burada biz tamamen savcı arkadaşlarımıza bir teknik olarak destek veriyoruz. Kararlılık iradesini güçlendiriyoruz. Yani devlet olarak biz diyoruz ki sonuna kadar bu işin peşindeyiz. Yani bir suç varsa mutlaka bunun faili var. Burada şimdi 638 dosya şu ana kadar ilk derece mahkemesinden getirdik. Bunları tabii dediğim gibi şimdi mutlaka bunlarla işte illa sonucunda bir cinayet ortaya çıkacak değil. Belki intiharda olabilir, farklı olaylarda olabilir.

Geçen belki takip etmişsinizdir. Aileleri de çağırdık. Özellikle Gülistan dokunun ailesiyle zaten görüşüyoruz. Çağla Tuğaltay 'ın ailesini çağırdık. Onlarla da istişare halindeyiz. Avukatlarla istişare halindeyiz. Yani anlık olarak yeni bir delil ortaya çıktığı zaman biz bunu savcılarımıza ulaştırıyoruz. Savcılarımıza da aramızda bir köprü var. Arkadaşlarımız özellikle daire başkanındaki arkadaşlarımız onları yönlendiriyorlar.

"UMUT ALTAŞ BENCE KRİTİK BİR İSİM, KİLİT BİR İSİM" 

Durumun hassasiyetini Amerika makamlarına da ilettim. Ben kendimle bizzat görüştüm. Orada bizim adli müşavir arkadaşımız var. O da takip ediyor. Özellikle biz Umut Altaş'ın iadesini ivedilikle istedik. Sağ olsun onlar da hassasiyet gösteriyor. Anlık olarak da takip ediyoruz. Umut Altaş'tan bilgi almaya çalışıyoruz. Biz Amerika Adalet Bakanı ile mi görüştük? Evet, meslektaşımızla görüştük. Onlar da sağ olsun yardımcı olacaklarını söylediler. Bizim için önemli olan Umut Altaş 'ın beyanları. Çünkü Umut Altaş'la Gülistan Doku son ana kadar arkadaş, çok yakın arkadaş. Aynı zamanda Vali Bey 'in oğlu da bunlar yakın arkadaş. Bu şekilde zaten Umut Altaş 'ın bir kısım beyanları var. Ailesinin beyanları, babasıyla yaptığı yazışmalar var. Umut Altaş bence kritik bir isim, kilit bir isim. Bu Türkiye 'ye geldiği zaman, beyanda bulunduğu zaman bence olayın çoğu çözülecek. İnşallah.

"YAKINDA İADESİNİ BEKLİYORUZ"

Elbette yeni deliller ortaya çıkabiliyor. Yeni tanık beyanları, ihbarlar. Burada savcılık makamı Tunceli'deki Başsavcımız da baya kararlı gidiyor bu işin sonuna kadar. Yani ne çıkacak bilmiyoruz ama burada biz Adalet Bakanlığı olarak Umut Altaş 'ın iadesi için elimizden gelen gayreti sarf etmeye çalışıyoruz. Yakın zamanda Umut Altaş'ın iadesini bekliyoruz."

