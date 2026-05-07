Pezeşkiyan: Savaşı sonlandırmak için diplomasiye hazırız - Son Dakika
Pezeşkiyan: Savaşı sonlandırmak için diplomasiye hazırız
07.05.2026 06:18
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD ve İsrail ile yaşanan gerilimin sona ermesi için diplomatik çözüm yollarına açık olduklarını açıkladı. ABD ile İran arasında yaptırımların kaldırılması ve nükleer faaliyetlerin sınırlandırılmasını içeren geçici bir anlaşma için önemli ilerleme sağlandığı belirtildi. Axios ve CNN’e göre taraflar kapsamlı bir uzlaşmaya her zamankinden daha yakın. Görüşmelerin, Batı Asya’daki krizi sona erdirecek yeni bir dönemin kapısını aralayabileceği değerlendiriliyor.

“İRAN’I SIRTINDAN BIÇAKLADILAR”

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yaptığı telefon görüşmesinde dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Pezeşkiyan, ülkesinin diplomatik çözüm yollarına açık olduğunu belirtirken İran halkının haklarının korunmasının öncelikleri olduğunu söyledi.

İran Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanan açıklamada Pezeşkiyan, ABD’ye yönelik derin güvensizlik duyduklarını ifade etti. Washington yönetimini, ikili görüşmeler devam ederken İran’a saldırılar düzenlemekle suçlayan Pezeşkiyan, bu durumu “İran’ı sırtından bıçaklamak” sözleriyle değerlendirdi.

AXIOS: TEK SAYFALIK ANLAŞMA MASADA

Telefon görüşmesi, Axios’un yayımladığı dikkat çekici haberin ardından geldi. Haberde, ABD ile İran’ın savaşı sona erdirecek tek sayfalık bir mutabakat metni üzerinde anlaşmaya yaklaştığı öne sürüldü. İddiaya göre anlaşma kapsamında İran, uranyum zenginleştirme faaliyetlerine moratoryum uygulamayı kabul edecek. Buna karşılık ABD’nin İran’a yönelik yaptırımları kaldırması planlanıyor. Tarafların ayrıca Hürmüz Boğazı’ndaki geçiş kısıtlamalarını da kaldıracağı ileri sürüldü.

TAHRAN’DAN KRİTİK YANIT BEKLENİYOR

CNN’e konuşan bölgesel bir kaynak ise İran’ın, Batı Asya’daki krizi sona erdirmeyi amaçlayan ABD destekli teklife ilişkin yanıtını perşembe günü arabulucular aracılığıyla Washington’a iletmesinin beklendiğini söyledi. Haberde, tarafların kapsamlı bir çözüm için anlaşmaya her zamankinden daha yakın olduğu ifade edildi. Diplomatik kaynaklar, müzakerelerin yalnızca mevcut krizi sona erdirmeyi değil, aynı zamanda geniş kapsamlı nükleer görüşmeler için yeni bir çerçeve oluşturmayı hedeflediğini belirtti.

“ÇATIŞMALARIN BAŞLAMASINDAN BU YANA EN BÜYÜK GELİŞME”

Axios’un Amerikalı yetkililere ve müzakere sürecine yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde, son temasların çatışmaların başlamasından bu yana en önemli ilerleme olarak değerlendirildiği aktarıldı. Buna rağmen taraflar arasında henüz nihai bir anlaşmanın sağlanmadığı ve görüşmelerin kritik aşamada devam ettiği vurgulandı.

    Yorumlar (1)

  • yılmaz kapar yılmaz kapar:
    Büyük şeytanla küçük şeytan cilveleşiyorlar. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
