İsrail askerinden skandal hareket! Tepkiler büyüyünce açıklama yaptılar

07.05.2026 06:40
Güney Lübnan’da bir İsrail askerinin Meryem Ana heykeline yönelik saygısız hareketi sosyal medyada büyük tepki topladı. Olayın yaşandığı Hristiyan nüfusun yoğun olduğu Debel kasabasında geçtiğimiz ay da Hz. İsa heykeli balyozla parçalanmıştı. İsrail ordusu, görüntüdeki askerin kimliğinin belirlenmesi halinde işlem yapılacağını açıkladı.

Güney Lübnan’da görev yapan bir İsrail askerinin, Meryem Ana heykeline yönelik saygısız hareketi büyük tepki topladı. Sosyal medyada yayılan fotoğraf kısa sürede gündem oldu.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüde, İsrailli bir askerin Güney Lübnan’daki Hristiyan nüfusun yoğun olduğu Debel kasabasındaki Meryem Ana heykelinin ağzına sigara bastırdığı görüldü.

HZ. İSA HEYKELİ DE PARÇALANMIŞTI

Debel kasabası, geçtiğimiz ay İsrail askerlerinin Hz. İsa heykelini balyozla parçaladığı olayla da gündeme gelmişti. Son görüntüler bölgede dini sembollere yönelik saldırı iddialarını yeniden alevlendirdi.

İSRAİL ORDUSUNDAN AÇIKLAMA

The Times of Israel’in haberine göre İsrail ordusu, görüntüdeki askerin kimliğinin tespit edilmesi halinde gerekli işlemlerin yapılacağını açıkladı.

Haberde ayrıca, son görüntünün İsrail askerlerinin mülkleri tahrip ettiği veya yağmaladığı iddia edilen diğer olaylara eklendiği belirtildi. Bazı görüntülerin askerler tarafından bizzat paylaşıldığı ifade edildi.

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump zirvesi öncesi Pekin’den Tahran’a kritik uyarı: Savaşı yeniden başlatmayın
Pezeşkiyan: Savaşı sonlandırmak için diplomasiye hazırız
ODTÜ’deki bahar şenliğinde öğrenciler tekme tokat kavga etti
Beşiktaş’tan Sergen Yalçın açıklaması
Cemal Enginyurt: Burcu Köksal’ı AK Parti’ye geçmesi için eşi üzerinden tehdit ediyorlar
Özkan Yalım: Otel odasındaki kadın değer verdiğim birisi
