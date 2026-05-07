Kayıp kişileri o mu yedi? Dev timsahın midesinden 6 çift terlik çıktı

07.05.2026 06:58
Güney Afrika’da sel sularına kapılarak kaybolan iş insanı Gabriel Batista’yı arama çalışmalarında öldürülen dev timsahın midesinden insan kalıntıları ve 6 farklı çift terlik çıktı. Polis, bulunan kalıntıların Batista’ya ait olup olmadığını DNA testiyle araştırırken, terliklerin daha önce kaybolan başka kişilere ait olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. Yaklaşık 5 metre uzunluğundaki timsahın bölgede başka saldırılarla bağlantılı olup olmadığı da soruşturuluyor.

Güney Afrika’nın Mpumalanga eyaletindeki Komati Nehri’nde sel sularına kapılarak kaybolduğu düşünülen 59 yaşındaki iş insanı Gabriel Batista’yı arama çalışmaları korkunç bir keşifle sonuçlandı.

DEV TİMSAHIN MİDESİNDEN İNSAN KALINTILARI ÇIKTI

Polis ekipleri, bölgede şişkin halde hareketsiz duran yaklaşık 5 metre uzunluğunda ve 500 kilogram ağırlığındaki bir timsahtan şüphelendi. Günler süren takip sonrası vurularak öldürülen timsahın midesinde yapılan incelemede insan kalıntıları bulundu. Yetkililer, çıkan insan parçalarının Batista’ya ait olup olmadığının DNA testiyle belirleneceğini açıkladı.

6 ÇİFT TERLİK ŞOKE ETTİ

Soruşturmayı daha da gizemli hale getiren detay ise timsahın midesinden çıkan 6 farklı çift terlik ve ayakkabı oldu. Polis, bu eşyaların Batista’ya ait olmadığını duyurdu. The New York Post, IOL ve Cape Argus gibi dış basın kuruluşları, polis kaynaklarına dayandırdıkları haberlerde timsahın başka kayıp vakalarıyla bağlantılı olabileceğini yazdı. Yetkililer, ayakkabıların bölgede daha önce kaybolan kişilere ait olup olmadığını araştırıyor.

HELİKOPTERLE TAŞINDI

Dış basında yer alan haberlere göre timsah, nehirden helikopter yardımıyla çıkarıldı. Operasyonda bir polis görevlisinin halatla timsahın yanına indirildiği anların görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. Operasyonu yöneten Kaptan Johan Potgieter, timsahın günler boyunca aynı noktada hareketsiz durduğunu ve “yakın zamanda beslendiğine dair belirtiler gösterdiğini” söyledi.

“İNSAN DOKUSU SİNDİRİLİYOR, AYAKKABILAR KALIYOR”

Polis yetkilileri, plastik içerikli terlik ve ayakkabıların sindirilemediği için timsahın midesinde kaldığını belirtti. Bu nedenle bulunan eşyaların geçmişteki başka saldırılara ait olabileceği ihtimali değerlendiriliyor. Batista’nın aracının geçtiğimiz hafta sel sularıyla kaplı alçak bir köprüde boş halde bulunduğu ve iş insanının nehir akıntısına kapıldığı düşünülüyor.

