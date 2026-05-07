Trabzonspor'da Batagov ameliyat edildi! Aylarca forma giyemeyecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trabzonspor'da Batagov ameliyat edildi! Aylarca forma giyemeyecek

Trabzonspor\'da Batagov ameliyat edildi! Aylarca forma giyemeyecek
07.05.2026 18:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzonspor, Arseniy Batagov'un Londra'da sağ dizine yönelik artroskopik dış menisküs tamiri operasyonunun başarıyla gerçekleştirildiğini açıkladı. Arseniy Batagov'un 4 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Süper Lig devi Trabzonspor'un 24 yaşındaki Ukraynalı stoperi Arseniy Batagov, İngiltere'de sağ dizinden ameliyat edildi.

BATAGOV AMELİYAT OLDU 

Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Ahmet Beşir, bordo-mavili kulübün internet sitesinden Arseniy Batagov'un sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu. Beşir, "Oyuncumuz Arseniy Batagov'a yaşadığı sakatlığın ardından Londra'daki Fortius Cerrahi Merkezi'nde sağ dizine yönelik artroskopik dış menisküs tamiri operasyonu başarıyla gerçekleştirilmiştir. Sağlık ekibimizin kontrolünde rehabilitasyon sürecine başlanacak olan oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadelerini kullandı.

4 AY SAHALARDAN UZAK KALACAK 

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda Zecorner Kayserispor ile oynanan maçta sakatlanan oyuncunun bir süre tedavisi yapılmış ancak daha sonra ameliyat edilmesine karar verilmişti. Arseniy Batagov'un 4 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Trabzonspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor'da Batagov ameliyat edildi! Aylarca forma giyemeyecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Marmaris’teki orman yangını kontrol altına alındı Marmaris’teki orman yangını kontrol altına alındı
Bakan Kacır tarih verdi: Milli hibrit roketle 2027’de Ay’dayız Bakan Kacır tarih verdi: Milli hibrit roketle 2027’de Ay’dayız
Çorum Valiliği’nden öğrencilerin zehirlendiği iddiasına ilişkin açıklama Çorum Valiliği'nden öğrencilerin zehirlendiği iddiasına ilişkin açıklama
Hakan Safi’nin seçimdeki transfer kozu belli oldu Hedefte o yıldız var Hakan Safi'nin seçimdeki transfer kozu belli oldu! Hedefte o yıldız var
Ereğli’de eski sevgililerin kavgası kanlı bitti Ereğli'de eski sevgililerin kavgası kanlı bitti
Cemal Enginyurt: Burcu Köksal’ı AK Parti’ye geçmesi için eşi üzerinden tehdit ediyorlar Cemal Enginyurt: Burcu Köksal'ı AK Parti'ye geçmesi için eşi üzerinden tehdit ediyorlar

19:16
Okan Buruk imzayı atıyor Kontratının detayları belli oldu
Okan Buruk imzayı atıyor! Kontratının detayları belli oldu
19:09
DSÖ’den aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 12 ülkeye hantavirüs uyarısı
DSÖ'den aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 12 ülkeye hantavirüs uyarısı
18:18
CHP’den AK Parti’ye geçeceği konuşulan Burcu Köksal’a sert uyarı: Sokağa çıkamaz
CHP'den AK Parti'ye geçeceği konuşulan Burcu Köksal'a sert uyarı: Sokağa çıkamaz
17:58
Ankara kulisleri kaynıyor: Burcu Köksal’ın AK Parti’ye geçeceği tarih belli oldu
Ankara kulisleri kaynıyor: Burcu Köksal'ın AK Parti'ye geçeceği tarih belli oldu
16:59
İBB davasında İmamoğlu ağlamaktan konuşamadı
İBB davasında İmamoğlu ağlamaktan konuşamadı
15:59
ABD’nin İran’a önerdiği mutabakat zaptı İsrail’i korkuttu: Bizim için felaket
ABD'nin İran'a önerdiği mutabakat zaptı İsrail'i korkuttu: Bizim için felaket
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2026 19:53:09. #7.13#
SON DAKİKA: Trabzonspor'da Batagov ameliyat edildi! Aylarca forma giyemeyecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.