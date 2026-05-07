Trabzonspor\'da Batagov ameliyat edildi! Aylarca forma giyemeyecek

Süper Lig devi Trabzonspor'un 24 yaşındaki Ukraynalı stoperi Arseniy Batagov, İngiltere'de sağ dizinden ameliyat edildi.

BATAGOV AMELİYAT OLDU

Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Ahmet Beşir, bordo-mavili kulübün internet sitesinden Arseniy Batagov'un sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu. Beşir, "Oyuncumuz Arseniy Batagov'a yaşadığı sakatlığın ardından Londra'daki Fortius Cerrahi Merkezi'nde sağ dizine yönelik artroskopik dış menisküs tamiri operasyonu başarıyla gerçekleştirilmiştir. Sağlık ekibimizin kontrolünde rehabilitasyon sürecine başlanacak olan oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadelerini kullandı.

4 AY SAHALARDAN UZAK KALACAK

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda Zecorner Kayserispor ile oynanan maçta sakatlanan oyuncunun bir süre tedavisi yapılmış ancak daha sonra ameliyat edilmesine karar verilmişti. Arseniy Batagov'un 4 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.