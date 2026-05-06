Çorum Valiliği\'nden öğrencilerin zehirlendiği iddiasına ilişkin açıklama

06.05.2026 21:57
Sungurlu KYK Kız Öğrenci Yurdu'nda 77 öğrenci bulantı ve ishal şikayetiyle hastaneye başvurdu.

Çorum'un Sungurlu ilçesindeki Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Kız Öğrenci Yurdu'nda öğrencilerin ishal, bulantı ve kusma şikayetleriyle hastaneye başvurmalarıyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığı bildirildi.

YURTTAKİ ÖĞRENCİLER YEMEKTEN SONRA RAHATSIZLANDI

Çorum Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, yurtta dün akşam yemeği tüketen öğrencilerin bugün saat 08.10'dan itibaren bulantı, kusma ve ishal şikayetleriyle Sungurlu Devlet Hastanesi'ne başvurdukları belirtildi.

77 ÖĞRENCİ HASTANEYE BAŞVURDU

Saat 17.30 itibarıyla toplam 77 öğrencinin hastaneye başvurduğu aktarılan açıklamada, 35 öğrencinin tedavilerinin ardından taburcu edildiği, diğer öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikelerin bulunmadığı kaydedildi.

Olayla ilgili gerekli incelemelerin ilgili kurumlarca başlatıldığı vurgulanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Konuya ilişkin olarak Sungurlu İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından gerekli incelemeler başlatılmış, su numuneleri alınmıştır. Ayrıca Sungurlu İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından yemek numuneleri alınarak analiz edilmek üzere Çorum İl Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğüne teslim edilmiştir. Süreç ilgili kurumlarımız tarafından yakından takip edilmekte olup konuyla ilgili Sungurlu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma ve Valiliğimizce idari soruşturma başlatılmıştır."

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
