Beşiktaş\'tan Sergen Yalçın açıklaması

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde sahasında Konyaspor'a 1-0 mağlup olan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın geleceği sorgulanıyor.

MAÇ SONUNDA BÜYÜK TEPKİ GÖRDÜ

Konyaspor maçının son düdüğünün ardından siyah-beyazlı taraftarlar, teknik direktör Sergen Yalçın'a tepki göstererek deneyimli hocaya tribünlerden su şişesi fırlattı ve istifaya davet etti. Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Sergen Yalçın, "Taraftar bırakmamı istiyorsa bırakırım" ifadelerini kullanmıştı.

"YOLUMUZA DEVAM EDECEĞİZ"

Beşiktaş Asbaşkanı Murat Kılıç, A Spor'a açıklamalarda bulunarak Yalçın'ın geleceği hakkında konuştu. Deneyimli teknik adam ile yola devam edeceklerini belirten Kılıç, "Sergen Yalçın ile bir sorunumuz yok. Motivasyonunu toparlayıp yolumuza devam edeceğiz." dedi.