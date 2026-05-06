Tahran\'da alışveriş merkezinde yangın: 8 ölü

İran'ın başkenti Tahran'ın batısında yer alan Erguvan Alışveriş Merkezi'nde dün sabah saatlerinde çıkan yangında 8 kişi hayatını kaybetti. İran devlet televizyonu, Şehriyar bölgesindeki Erguvan Alışveriş Merkezi'nde çıkan yangına ilişkin detaylara yer verdi.

Haberde, yangın nedeniyle 8 kişinin öldüğü, 36 kişinin yaralandığı belirtildi.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Olay yerindeki arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Yangının çıkış nedenine ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı, Şehriyar Genel ve Devrim Savcısı olaya ilişkin soruşturma başlattıklarını duyurdu.