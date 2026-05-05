Edirne'de Kakava ve Hıdırellez Coşkusu

05.05.2026 18:13
Edirne Belediyesi'nin düzenlediği Kakava ve Hıdırellez Şenlikleri, binlerce kişiyle coşkuyla kutlandı.

EDİRNE Belediyesi tarafından düzenlenen, 'UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ndeki 'Kakava ve Hıdırellez Şenlikleri', binlerce kişinin katılımıyla coşkuyla kutlandı. 'Baharın habercisi' olarak kabul edilen şenliklerde, 1400 yıllık Kakava ateşi yakılırken, rengarenk kıyafetlerle dans edenler de güzel görüntüler oluşturdu.

Edirne'de 5-6 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen 'Kakava-Hıdırellez Şenlikleri', güzel görüntülerle başladı. Şenliklerin ilk gününde, Kakava ateşinin yakıldığı Sarayiçi Er Meydanı'na binlerce kişi akın etti. Yoğun ilgi nedeniyle araç ve yaya trafiği uzun süre aksadı. Şenliğe katılanlar dans edip eğlenirken, Sarayiçi de renklendi, gösteriler ise ilgiyle izlendi. Bayram yerini aratmayan Sarayiçi'nde sabahtan akşama kadar rengarenk görüntüler oluşurken, baharın gelişi bir kez daha coşkuyla kutlandı.

PROTOKOL TÖREN ALANINA YÜRÜDÜ

Şenlikler kapsamında kent protokolü Kanuni Köprüsü'nde davullarla karşılandı. Edirne Valisi Yunus Sezer, Belediye Başkanı Filiz Gencan ve çok sayıda katılımcı, kortejde Edirne Belediye Bandosu ile etkinlik alanına kadar yürüdü. İstiklal Marşı'nın okunması ve saygı duruşunda bulunulmasının ardından şenlikler, açılış konuşmalarıyla devam etti. Çeribaşı Fikri Ocak, konuşmasında, Kakava'nın tüm insanlığa barış getirmesini diledi.

'BU GELENEK BİR HALKIN HAYATA TUTUNMA BİÇİMİDİR'

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, Sarayiçi'nde, geleneğin yeniden canlandığını söyleyerek, "Sarayiçi'nde yalnızca bir şenlik başlamıyor. Yüzyıllardır süren bir gelenek, yeniden canlanıyor. Yakılan Kakava ateşi, geçmişten bugüne taşıdığımız bir hafızayı, bir kültürü, bir yaşam sevincini yeniden büyütecek. Kakava ve Hıdırellez ile bu topraklarda baharın gelişini kutluyoruz. Yeniden başlamanın, yeniden umut etmenin adıdır, Kakava ve Hıdırellez. Ateşin etrafında toplanmak, yorgunluğu geride bırakmaktır. Suya dilek bırakmak, geleceğe inanmanın en sade ve en içten yoludur. Bizler biliyoruz ki bu gelenek sadece 2 gün değildir. Bu gelenek bir halkın hayata tutunma biçimidir. Burada kimse misafir değil. Hepimiz bu şehrin bir parçasıyız. Çünkü Kakava'nın ateşi ayrıştırmaz, birleştirir. Aynı çemberde buluşturur. Edirne, farklılıkların yan yana durabildiği bir şehirdir. Kültürlerin birbirine karıştığı, hayatların birbirine değdiği şehirdir ve biz bu mirası sadece korumuyoruz, daha da güçlendiriyoruz" dedi.

'EN CANLI MİRASLARIMIZDAN'

Vali Yunus Sezer ise Kakava'nın binlerce yıllık geleneğiyle baharın en renkli simgelerinden olduğunu dile getirerek, "Kakava, asırları aşarak bugüne ulaşan kadim şehir Edirne'mizin kültürel dokusuna işlenmiş, neşesiyle gönülleri ısıtan, birlik ve beraberliği güçlendiren en renkli ve en canlı miraslarımızdan bir tanesidir. Kakava ateşinin etrafında buluşan yürekler, geçmişten geleceğe uzanan kardeşliğin en sıcak simgesidir. Baharın müjdecisi, dallara bırakılan her bir dilek ise sadece bireysel geleceğimiz için değil, huzur, barış ve esenlik dolu bir dünya özlemini gökyüzünde hisseden ortak duasıdır. Bu vesileyle baharın tüm hanelerimize bolluk ve bereket getirmesini diliyorum. Yarınlara olan güvenimizi tazeleyen bu güzel geleneğin, barış dolu bir dünyanın müjdecisi olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

DEV ATEŞ YAKILDI, DANSLAR EDİLDİ

Konuşmaların ardından büyük Kakava ateşi, Vali Yunus Sezer ve Belediye Başkanı Filiz Gencan ile Çeribaşı Fikri Ocak eşliğinde yakıldı. Edirne Belediye Bandosu'nun konserinin ardından Edirne Belediyesi Halk Oyunları ekibinin sahnelediği Roman dans gösterisi de ilgiyle izlendi. Şenliğe katılanlar, gönüllerince dans etti, ateşin üzerinden atladı. Edirne Belediyesi tarafından katılımcılara pilav ikramı yapıldı.

Kaynak: DHA

