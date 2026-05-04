Servet Çetin şampiyon takımın başına geçiyor

TFF 2. Lig'de 2025-2026 sezonunu şampiyon olarak tamamlayıp Trendyol 1. Lig'e yükselen Batman Petrolspor, yeni teknik direktörü belirlemek için harekete geçti.
Ajansspor'un haberine göre; Kırmızı-siyahlı ekip, teknik direktörlük koltuğu için Servet Çetin'i gündemine aldı. Haberde, futbolculuğu bıraktıktan sonra teknik direktörlük kariyerine Sivasspor ile başlayan, ardından Amedspor'u çalıştıran ve 16 Ekim 2025'te Sarıyer ile anlaşan 45 yaşındaki Servet Çetin'in gelecek sezon 1. Lig'in yeni ekibi Batman Petrolspor'u çalıştırmaya yakın olduğu dile getirildi. İki taraf arasında görüşmelerin devam ettiği vurgulandı.
Batman Petrolspor, sezonu 83 puanla lider bitirerek en yakın takipçisi Muğlaspor'un 11 puan önünde şampiyon olmuş ve 1. Lig'e çıkmayı garantilemişti.
