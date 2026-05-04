İnegöl'de dere taştı, çiftlik sahibi ve köpeği ölümden döndü: Nefes kesen kurtarma kamerada - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İnegöl'de dere taştı, çiftlik sahibi ve köpeği ölümden döndü: Nefes kesen kurtarma kamerada

Haberin Videosunu İzleyin
İnegöl\'de dere taştı, çiftlik sahibi ve köpeği ölümden döndü: Nefes kesen kurtarma kamerada
04.05.2026 07:06  Güncelleme: 07:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
İnegöl\'de dere taştı, çiftlik sahibi ve köpeği ölümden döndü: Nefes kesen kurtarma kamerada
Haber Videosu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde sağanak yağışla derenin taşmasıyla küçükbaş hayvan çiftliğini su basması sonucu mahsur kalan çiftlik sahibi ve köpeği itfaiye ekiplerince nefes kesen kurtarma operasyonuyla boğulmaktan kurtarıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde sağanak yağışla derenin taşmasıyla küçükbaş hayvan çiftliğini su basması sonucu mahsur kalan çiftlik sahibi ve köpeği itfaiye ekiplerince nefes kesen kurtarma operasyonuyla boğulmaktan kurtarıldı. Kurtarma anı kameraya saniye saniye yansıdı. Ekiplere teşekkür eden çiftlik sahibi Hüseyin Duymuş (63), Ambulansa çamurlu ayakkabılarını çıkarıp girmesi dikkat çekerken, itfaiye ekiplerinin sular altında kalan bayrağımızı da çıkarması beğeni topladı.

İnegöl'de dere taştı, çiftlik sahibi ve köpeği ölümden döndü: Nefes kesen kurtarma kamerada
İnegöl'de dere taştı, çiftlik sahibi ve köpeği ölümden döndü: Nefes kesen kurtarma kamerada
İnegöl'de dere taştı, çiftlik sahibi ve köpeği ölümden döndü: Nefes kesen kurtarma kamerada
İnegöl'de dere taştı, çiftlik sahibi ve köpeği ölümden döndü: Nefes kesen kurtarma kamerada
İnegöl'de dere taştı, çiftlik sahibi ve köpeği ölümden döndü: Nefes kesen kurtarma kamerada

EKİPLER SEFERBER OLDU

Olay saat 01.00 sıralarında İnegöl'ün kırsal Hasanpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Küçükbaş hayvan çiftliğine giden Hüseyin Duymuş(63), derenin bir anda taşması sonucu mahsur kaldı. Su seviyesinin yükselmesiyle çiftlik sular altında kalırken, çiftlik sahibi 112'yi arayarak yardım istedi. Olay yerine 112, Jandarma ve İtfaiye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri sular altında kalan çiftlikte mahsur kalan Hüseyin Duymuş (63) için seferber oldu. Zamanla yarışan itfaiye ekipleri, sular içine girerek yoğun uğraşı sonucu önce çiftlik sahibinin köpeğini ardından da Hüseyin Duymuş'u kurtardı.

KURTARILAN ADAMIN SAĞLIK DURUMU İYİ

İtfaiye ekiplerine, "Evim gitti. Herşeyim gitti. Çok üşüdüm. Allah razı olsun sizden" diyerek teşekkür eden Hüseyin Duymuş, kurtarılan köpeğine de sarılarak mutluluk gözyaşı döktü. Yaşadığı rahatsızlık sonucu yürümekte zorluk çeken çiftlik sahibi, İtfaiye ekiplerinin kollarında 400 metre ilerideki Ambulansa taşındı. Yürümekte zorluk çeken Hüseyin Duymuş'un ambulansa çamurlu ayakkabılarını çıkarıp girmesi dikkat çekti. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen adam, Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kontrol amaçlı götürüldü. Çiftlikte küçükbaş hayvanların olmaması muhtemel faciayı önledi.

BYRAK DETAYI TAKDİR TOPLADI 

Kurtarma çalışmaları sırasında itfaiye ekiplerinin sular altında kalan Türk bayrağını da sudan çıkarması, vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İnegöl'de dere taştı, çiftlik sahibi ve köpeği ölümden döndü: Nefes kesen kurtarma kamerada - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD’ye büyük şok İran’a ait dev tanker ablukayı aşıp Güneydoğu Asya’ya uzandı ABD'ye büyük şok! İran'a ait dev tanker ablukayı aşıp Güneydoğu Asya’ya uzandı
Korkunç kazada can veren kişi eski vekilin iş insanı yeğeni çıktı Korkunç kazada can veren kişi eski vekilin iş insanı yeğeni çıktı
İstanbul’da turiste 7 bin 100 TL fatura çıkaran berber dükkanı mühürlendi İstanbul'da turiste 7 bin 100 TL fatura çıkaran berber dükkanı mühürlendi
Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı Bakan Ersoy yanıtladı Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı? Bakan Ersoy yanıtladı
Okul saldırısından 18 gün sonra vefat eden Almina’nın annesinin sözleri yürek parçaladı Okul saldırısından 18 gün sonra vefat eden Almina'nın annesinin sözleri yürek parçaladı
Jeoloji mühendisini öldüren depo müdürü: Eşçinsel ilişkiye zorladı Jeoloji mühendisini öldüren depo müdürü: Eşçinsel ilişkiye zorladı
İzmir’de elektrikli soba yangını: 1,5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti İzmir'de elektrikli soba yangını: 1,5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Brezilya’da Shakira fırtınası 2 milyon hayranı tempo tutarak eski eşi Pique’ye küfür etti Brezilya'da Shakira fırtınası! 2 milyon hayranı tempo tutarak eski eşi Pique'ye küfür etti
Sarıyer’de hastanede yangın Sarıyer'de hastanede yangın
Asker eğlencesi kana bulandı Katil de maktul de 17 yaşında Asker eğlencesi kana bulandı! Katil de maktul de 17 yaşında
Vali Canbolat, Ankara’ya uğurlandı Vali Canbolat, Ankara'ya uğurlandı
Görevinden uzaklaştırılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, CHP’den ihraç edildi Görevinden uzaklaştırılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, CHP'den ihraç edildi
Filipinler’deki Mayon Yanardağı’nda patlama Binlerce kişi tahliye edildi Filipinler'deki Mayon Yanardağı'nda patlama! Binlerce kişi tahliye edildi

07:57
Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı Kabine bugün toplanıyor
Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı? Kabine bugün toplanıyor
07:25
İran, sokak olaylarına karışan Mossad’la bağlantılı 3 kişiyi idam etti
İran, sokak olaylarına karışan Mossad'la bağlantılı 3 kişiyi idam etti
07:06
Tepkilerin odağındaki Anneler Günü reklamı yayından kaldırıldı
Tepkilerin odağındaki Anneler Günü reklamı yayından kaldırıldı
06:58
Efsane marka geri döndü Artık telefonları değil araçları yönetiyor
Efsane marka geri döndü! Artık telefonları değil araçları yönetiyor
06:37
Trump’ın “Özgürlük Projesi“ bugün başlıyor Hürmüz’de 2 bin gemi mahsur
Trump'ın "Özgürlük Projesi" bugün başlıyor! Hürmüz'de 2 bin gemi mahsur
05:44
Dev kamyon kalabalığa daldı, 3 kişi öldü 40 kişi yaralandı
Dev kamyon kalabalığa daldı, 3 kişi öldü 40 kişi yaralandı
05:05
İran’dan Trump’ın “Özgürlük Projesi“ne sert yanıt: Ateşkesin ihlali sayarız
İran'dan Trump'ın "Özgürlük Projesi"ne sert yanıt: Ateşkesin ihlali sayarız
00:47
Uşak’ta 7 aracın karıştığı feci kaza: 4 ölü, 17 yaralı
Uşak’ta 7 aracın karıştığı feci kaza: 4 ölü, 17 yaralı
23:59
Trump’tan Hürmüz için “Özgürlük Projesi“
Trump'tan Hürmüz için "Özgürlük Projesi"
23:19
İstanbul’a gelmişlerdi Arsenal ile Galatasaray arasında anlaşma tamam
İstanbul'a gelmişlerdi! Arsenal ile Galatasaray arasında anlaşma tamam
23:19
İspanya Başbakanı Sanchez’i taşıyan uçak Ankara’ya acil iniş yaptı
İspanya Başbakanı Sanchez'i taşıyan uçak Ankara'ya acil iniş yaptı
23:09
Gaziantep’i “süper hücre“ vurdu 23 kişi yaralandı, okullar tatil edildi
Gaziantep'i "süper hücre" vurdu! 23 kişi yaralandı, okullar tatil edildi
21:13
Gaziantep ile Şanlıurfa’yı sağanak ve şiddetli fırtına vurdu
Gaziantep ile Şanlıurfa'yı sağanak ve şiddetli fırtına vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2026 08:37:52. #7.13#
SON DAKİKA: İnegöl'de dere taştı, çiftlik sahibi ve köpeği ölümden döndü: Nefes kesen kurtarma kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.