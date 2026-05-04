Aday olacak mı? Fenerbahçe'de gözler Aziz Yıldırım'da

04.05.2026 09:26
Fenerbahçe’de seçim süreci öncesi Aziz Yıldırım’a “aday ol” çağrıları artarken, tecrübeli ismin bugün yapacağı açıklamada başkanlığa aday olup olmayacağını duyurması bekleniyor.

Fenerbahçe’de yaklaşan seçim süreci öncesinde tüm dikkatler eski başkan Aziz Yıldırım’a çevrildi.

“ADAY OL” BASKISI ARTIYOR

Sarı-lacivertli camiada, Aziz Yıldırım’ın yeniden başkanlığa aday olması yönünde yoğun bir beklenti oluştu. Tecrübeli ismin bugün kamuoyuna önemli açıklamalarda bulunması bekleniyor.

GEÇİŞ FORMÜLÜ GÜNDEMDE

Kulislere yansıyan bilgilere göre Yıldırım’ın kısa vadeli bir plan üzerinde durduğu ifade ediliyor. Deneyimli ismin, “1 yıl başkan olayım, ardından bırakayım” şeklinde bir geçiş süreci hedeflediği öne sürülüyor.

“HENÜZ KARAR VERMEDİM” DEMİŞTİ

Aziz Yıldırım daha önce yaptığı açıklamada, adaylık konusunda net bir karar vermediğini belirtmişti. Yıldırım, “Her şey berraklaşsın. Kim aday kim değil görelim, sonra açıklama yapacağım. Fenerbahçe’ye katkı sağlayabilirsek bakarız” ifadelerini kullanmıştı.

SEÇİM YARIŞI KIZIŞIYOR

Fenerbahçe’de seçim öncesi Barış Göktürk ve Hakan Safi adaylıklarını açıklarken, Mehmet Ali Aydınlar’ın da adaylık için hazırlık yaptığı belirtiliyor.

İran'dan Trump'ın Özgürlük Projesi'ne yanıt: Bölgeye yaklaşan ABD donanması hedef alınacak
Galatasaray ve Amedspor taraftarı burun buruna! Polis zor ayırdı, küfürler havada uçuştu
ABD, Hürmüz’e yığıldı! Destroyerler ve hava unsurları görevde
4 kişinin hayatını kaybettiği kazada kahreden detay! Bir aile yok oldu
Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı? Kabine bugün toplanıyor
Tepkilerin odağındaki Anneler Günü reklamı yayından kaldırıldı
