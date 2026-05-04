Nisan ayı enflasyonu açıklandı, emeklinin alacağı 4 aylık zam oranı kesinleşti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Nisan ayı enflasyonu açıklandı, emeklinin alacağı 4 aylık zam oranı kesinleşti

Nisan ayı enflasyonu açıklandı, emeklinin alacağı 4 aylık zam oranı kesinleşti
04.05.2026 10:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TÜİK, nisan ayı enflasyonunu yüzde 4,18 olarak açıkladı. Böylelikle SSK ve Bağ-Kur emeklisine temmuz ayında yapılacak emekli zammının dört aylık oranı yüzde 14,64 olarak kesinleşti. Memur ve memur emeklisinin zam oranı ise yüzde 10,51'e yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayı enflasyonunu yüzde 4,18 olarak açıkladı. Bu veriyle birlikte milyonlarca emekli ve memurun temmuz ayında alacağı zam oranı için ilk 4 aylık tablo netleşti.

EMEKLİ VE MEMUR ZAM ORANLARI BELLİ OLDU

Açıklanan enflasyon verilerine göre yılın ilk 4 ayında SSK ve Bağ-Kur emeklileri için kesinleşen zam oranı yüzde 14,64’e ulaştı. Aynı dönemde memur ve memur emeklilerinin zam oranı ise yüzde 10,51 olarak hesaplandı. Temmuz ayında yapılacak nihai zam için mayıs ve haziran ayı enflasyon verileri beklenecek. Kesin zam oranı 3 Temmuz 2026’da netleşecek.

REFAH PAYI BEKLENTİSİ KARŞILIK BULMAYACAK

TÜİK’in açıkladığı enflasyon verilerini eleştiren vatandaşlar refah payı beklentisini dile getirirken, bu uygulamanın temmuz ayında da hayata geçirilmeyeceği öğrenildi. Açıklanan enflasyon oranları herhangi bir ekleme yapılmadan doğrudan kök maaşlara yansıtılacak.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI İÇİN YENİ DÜZENLEME

Mevcut sistemde enflasyon artışının kök maaşlara uygulanması, halihazırda 20 bin TL seviyesinde olan en düşük emekli aylığında otomatik bir artış anlamına gelmiyor. Ancak Meclis’e sunulacak yeni kanun teklifiyle, en düşük emekli maaşının da enflasyon oranı kadar artırılması planlanıyor.

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Nisan ayı enflasyonu açıklandı, emeklinin alacağı 4 aylık zam oranı kesinleşti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Görevinden uzaklaştırılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, CHP’den ihraç edildi Görevinden uzaklaştırılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, CHP'den ihraç edildi
Filipinler’deki Mayon Yanardağı’nda patlama Binlerce kişi tahliye edildi Filipinler'deki Mayon Yanardağı'nda patlama! Binlerce kişi tahliye edildi
İstanbul’da infial yaratan görüntü 86 yaşındaki sapık gözaltına alındı İstanbul'da infial yaratan görüntü! 86 yaşındaki sapık gözaltına alındı
İnsansı robot kontrolden çıktı, festivalde büyük korku yaşandı İnsansı robot kontrolden çıktı, festivalde büyük korku yaşandı
Aydın’da kaybolan engelli Ahmet için 75 kişilik ekip seferber oldu Aydın'da kaybolan engelli Ahmet için 75 kişilik ekip seferber oldu
Teleferik arızası 3 kişilik aileye kabusu yaşattı Teleferik arızası 3 kişilik aileye kabusu yaşattı

10:07
Mayıs ayı kira zam oranı belli oldu
Mayıs ayı kira zam oranı belli oldu
10:02
Enflasyon nisan ayında yüzde 4,18 arttı
Enflasyon nisan ayında yüzde 4,18 arttı
09:58
Eczacıbaşı Dynavit’nin yıldızı maç sırasında küfür etti
Eczacıbaşı Dynavit’nin yıldızı maç sırasında küfür etti
09:26
Tayvan liderinin Esvatini ziyareti Çin’i küplere bindirdi
Tayvan liderinin Esvatini ziyareti Çin'i küplere bindirdi
09:20
İran’dan Trump’ın Özgürlük Projesi’ne yanıt: Bölgeye yaklaşan ABD donanması hedef alınacak
İran'dan Trump'ın Özgürlük Projesi'ne yanıt: Bölgeye yaklaşan ABD donanması hedef alınacak
07:57
Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı Kabine bugün toplanıyor
Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı? Kabine bugün toplanıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2026 10:22:17. #7.12#
SON DAKİKA: Nisan ayı enflasyonu açıklandı, emeklinin alacağı 4 aylık zam oranı kesinleşti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.