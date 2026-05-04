Bu görüntüler ABD\'den değil! Şanlıurfa\'da hortum paniği

Şanlıurfa’da etkili olan ve “süper hücre” olarak tanımlanan şiddetli hava olayı, kentte büyük yıkıma yol açtı. Hortum, dolu ve fırtınanın aynı anda etkili olduğu afette can kaybı ve ciddi hasar meydana geldi.

BİRECİK VE VİRANŞEHİR’DE HAYAT DURDU

Öğle saatlerinden sonra başlayan şiddetli yağış ve fırtına, özellikle Birecik ve Viranşehir ilçelerinde etkisini gösterdi. Çok sayıda binanın çatısı uçarken, ağaçlar kökünden söküldü. Yaşanan afet nedeniyle bu ilçelerde eğitime ara verildi.

VALİLİK AÇIKLADI: 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, fırtına ve sağanak sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 40 kişinin yaralandığını açıkladı. Yaralılardan 16’sının tedavisinin sürdüğü, 24 kişinin ise taburcu edildiği bildirildi.

GÖRÜNTÜLER ABD’Yİ ANDIRDI AMA ADRES ŞANLIURFA

Sosyal medyada paylaşılan hortum görüntüleri, ilk bakışta ABD’deki kasırgaları andırsa da olayın adresi Şanlıurfa oldu. Dev hortumun yerleşim alanlarına yaklaştığı anlar, iklimdeki sert değişimi bir kez daha gözler önüne serdi.