Bu görüntüler ABD'den değil! Şanlıurfa'da hortum paniği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bu görüntüler ABD'den değil! Şanlıurfa'da hortum paniği

Haberin Videosunu İzleyin
Bu görüntüler ABD\'den değil! Şanlıurfa\'da hortum paniği
04.05.2026 10:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Bu görüntüler ABD\'den değil! Şanlıurfa\'da hortum paniği
Haber Videosu

Şanlıurfa’da etkili olan “süper hücre” fırtınası büyük yıkıma yol açtı. Hortum, dolu ve şiddetli rüzgarın etkili olduğu afette 1 kişi hayatını kaybetti, 40 kişi yaralandı. Birecik ve Viranşehir’de eğitime ara verildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler ABD’deki kasırgaları andırsa da olayın adresi Şanlıurfa oldu.

Şanlıurfa’da etkili olan ve “süper hücre” olarak tanımlanan şiddetli hava olayı, kentte büyük yıkıma yol açtı. Hortum, dolu ve fırtınanın aynı anda etkili olduğu afette can kaybı ve ciddi hasar meydana geldi.

BİRECİK VE VİRANŞEHİR’DE HAYAT DURDU

Öğle saatlerinden sonra başlayan şiddetli yağış ve fırtına, özellikle Birecik ve Viranşehir ilçelerinde etkisini gösterdi. Çok sayıda binanın çatısı uçarken, ağaçlar kökünden söküldü. Yaşanan afet nedeniyle bu ilçelerde eğitime ara verildi.

Bu görüntüler ABD'den değil! Şanlıurfa'da hortum paniği

VALİLİK AÇIKLADI: 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, fırtına ve sağanak sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 40 kişinin yaralandığını açıkladı. Yaralılardan 16’sının tedavisinin sürdüğü, 24 kişinin ise taburcu edildiği bildirildi.

Bu görüntüler ABD'den değil! Şanlıurfa'da hortum paniği

GÖRÜNTÜLER ABD’Yİ ANDIRDI AMA ADRES ŞANLIURFA

Sosyal medyada paylaşılan hortum görüntüleri, ilk bakışta ABD’deki kasırgaları andırsa da olayın adresi Şanlıurfa oldu. Dev hortumun yerleşim alanlarına yaklaştığı anlar, iklimdeki sert değişimi bir kez daha gözler önüne serdi.

Şanlıurfa, Son Dakika

Son Dakika Şanlıurfa Bu görüntüler ABD'den değil! Şanlıurfa'da hortum paniği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mehmetçik’ten duygulandıran hareket: Komutanım, montumuzu verelim Mehmetçik'ten duygulandıran hareket: Komutanım, montumuzu verelim
Almina’nın cenazesinde gözyaşları sel oldu Annenin ağıtları yürek dağladı Almina'nın cenazesinde gözyaşları sel oldu! Annenin ağıtları yürek dağladı
Bakan Tekin’den okul saldırısında hayatını kaybeden Almina için başsağlığı mesajı Bakan Tekin'den okul saldırısında hayatını kaybeden Almina için başsağlığı mesajı
156 şubeli dev marketin sattığı köfteden kanatlı eti ve taşlık çıktı 156 şubeli dev marketin sattığı köfteden kanatlı eti ve taşlık çıktı
İngiltere’de bir evde patlama: 2 ölü İngiltere'de bir evde patlama: 2 ölü
İran’ın para biriminde erime sürüyor Dolar karşısında tarihi dipte İran'ın para biriminde erime sürüyor! Dolar karşısında tarihi dipte
İsrailli bakanın doğum gününde skandal “urgan“ pastası: Bazen hayaller gerçek olur İsrailli bakanın doğum gününde skandal "urgan" pastası: Bazen hayaller gerçek olur
Sırrı Süreyya Önder vefatının birinci yılında kabri başında anıldı Sırrı Süreyya Önder vefatının birinci yılında kabri başında anıldı
Fenerbahçe’den çıkan iddialara yanıt: Tamamı asılsız, hayal ürünü Fenerbahçe'den çıkan iddialara yanıt: Tamamı asılsız, hayal ürünü
Taraftara hareket yapan Edson Alvarez’den paylaşım Taraftara hareket yapan Edson Alvarez'den paylaşım

10:39
Süper hücre felaketi Araç sürücüsüyle birlikte hortuma kapıldı
Süper hücre felaketi! Araç sürücüsüyle birlikte hortuma kapıldı
10:29
Pakistan ordusundan Hindistan sınırında askeri geçit töreni
Pakistan ordusundan Hindistan sınırında askeri geçit töreni
10:18
Nisan ayı enflasyonu açıklandı, emeklinin alacağı 4 aylık zam oranı kesinleşti
Nisan ayı enflasyonu açıklandı, emeklinin alacağı 4 aylık zam oranı kesinleşti
10:07
Mayıs ayı kira zam oranı belli oldu
Mayıs ayı kira zam oranı belli oldu
10:02
Enflasyon nisan ayında yüzde 4,18 arttı
Enflasyon nisan ayında yüzde 4,18 arttı
09:58
Eczacıbaşı Dynavit’nin yıldızı maç sırasında küfür etti
Eczacıbaşı Dynavit’nin yıldızı maç sırasında küfür etti
09:26
Tayvan liderinin Esvatini ziyareti Çin’i küplere bindirdi
Tayvan liderinin Esvatini ziyareti Çin'i küplere bindirdi
09:26
Aday olacak mı Fenerbahçe’de gözler Aziz Yıldırım’da
Aday olacak mı? Fenerbahçe'de gözler Aziz Yıldırım'da
09:20
İran’dan Trump’ın Özgürlük Projesi’ne yanıt: Bölgeye yaklaşan ABD donanması hedef alınacak
İran'dan Trump'ın Özgürlük Projesi'ne yanıt: Bölgeye yaklaşan ABD donanması hedef alınacak
08:21
4 kişinin hayatını kaybettiği kazada kahreden detay Bir aile yok oldu
4 kişinin hayatını kaybettiği kazada kahreden detay! Bir aile yok oldu
07:57
Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı Kabine bugün toplanıyor
Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı? Kabine bugün toplanıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2026 11:03:47. #.0.4#
SON DAKİKA: Bu görüntüler ABD'den değil! Şanlıurfa'da hortum paniği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.