İran'ın para biriminde erime sürüyor! Dolar karşısında tarihi dipte
İran'ın para biriminde erime sürüyor! Dolar karşısında tarihi dipte

03.05.2026 15:20
İran’da dolar kuru yükselirken, ülkenin para birimi tarihi dip seviyelere geriledi. Serbest piyasada dolar 184 bin tümene ulaşarak rekor kırarken, İran riyali de dünya basınına göre dolar karşısında tarihinin en düşük değerini gördü. Yaptırımlar, savaş gerilimi ve ekonomik kriz nedeniyle para birimindeki erime hızlanırken, enflasyon ve hayat pahalılığı da ciddi şekilde arttı.

İran’da dolar kuru, ulusal para birimi karşısında tarihi seviyelere yükseldi. Serbest piyasada doların satış fiyatı 184 bin tümene ulaşarak rekor kırdı ve ülkede ekonomik baskının boyutunu gözler önüne serdi.

KURDA SERT DALGALANMA

ABD-İsrail geriliminin tırmandığı 28 Şubat öncesinde dolar 160 bin tümen seviyesinde işlem görüyordu. Çatışmaların ilk dönemlerinde kur 135 bin tümene kadar gerilese de son haftalarda yeniden hızlı bir yükseliş trendine girdi.

YAPTIRIMLAR VE SAVAŞ ETKİSİ

Uzmanlara göre İran ekonomisi, hem ABD’nin uzun süredir uyguladığı yaptırımların hem de son dönemde artan bölgesel gerilimin baskısı altında. Enerji ihracatındaki kısıtlamalar, döviz arzını daraltırken, savaş riski yatırımcı güvenini zayıflatıyor.

ENFLASYON ARTIYOR

Dolar kurundaki yükseliş, ülkede zaten yüksek olan enflasyonu daha da artırıyor. Temel tüketim ürünlerinde fiyat artışları hızlanırken, halkın alım gücünde ciddi gerileme yaşanıyor.

PİYASALARDA BELİRSİZLİK HAKİM

Ekonomistler, kurdaki oynaklığın kısa vadede devam edebileceğini ve siyasi gelişmelere bağlı olarak yeni zirvelerin görülebileceğini belirtiyor.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Deniz Kisa Deniz Kisa:
    Iran fakir yoksul bir ulkedir 3 8 Yanıtla
  • Ersan Yasar Ersan Yasar:
    İran doları hiç almasın ülkesine kendine yeterdir çin parasını kullansın Dünya 3 4 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
