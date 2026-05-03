Barış Göktürk\'ten dikkat çeken itiraf: Bana ittifak teklif etti

03.05.2026 16:19
Fenerbahçe başkan adayı Barış Göktürk, bir diğer aday Mehmet Ali Aydınlar'ın kendisini telefonda arayarak ittifak teklif ettiğini ifade etti.

Fenerbahçe Başkan Adayı Barış Göktürk, Kalamış'ta bir otelde basın mensuplarıyla kahvaltıda bir araya geldi. Geçtiğimiz günlerde adaylığını açıklayan Göktürk, yaptığı basın açıklamasında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"MEHMET ALİ BEY İLE BİRLEŞMEYECEĞİM''

Futbol A takımının maçlarını oynadığı Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nin kapasite artırımı ile birlikte gelirlerinin de artacağı formülleri aktaran Göktürk, "Fenerbahçe’nin kurtuluşu ekonomik güç, doğru futbol aklı, ivedilikle stadyum kapasite artımından geçtiğini düşünüyorum. Yerimizi kaybetmemeliyiz. Sahada futbolcularıma doğru motivasyon için stadyumun elden geçmesi gerekiyor. Yıllık 75 milyon euro gelirimiz var. Bunu 150 milyon euroya çıkarabiliriz. Bir loca koltuğu yaklaşık 30 bin euro gelir üretir. Bizde 820 koltuk var. Yaklaşık 20 bin eurodan 16.4 milyon euro loca gelirimiz var. Biz bunu 2 bin 35 koltuğa çıkarıyoruz. 30 bin euro civarında muhafaza ediyoruz; gelir 65 milyon euroya çıkıyor. Sadece localardan 25 ile 40 milyon euro gelir artışından bahsediyoruz. Mevcut yönetimi seçilecek ben veya arkadaşlarım veya başkası; stadyum renovasyonu iznini almalı. Bunu genel kurulda tescil etmeli. Fenerbahçe’nin en önemli gelir kaynağı stattır. Buranın bir an evvel düzenlenmesi gerekiyor. Sakın Fenerbahçe’yi Kadıköy’den çıkarmak gibi düşünceye girmeyelim. Fenerbahçe ruhumuz açısından semtinde oynayan tek takımız. Semtimizde olmamız lazım. Yurt dışında ne kadar aidiyet duygusunun yüksek olduğunu görüyoruz. Bulunduğu yerde kapasite artımı yapılmalıdır. Bununla ilgili hiçbir sıkıntı yoktur. Biz de bunu yapacak kapasiteyiz. Diğer adayların bizi saçma sapan yere taşımaları varsa şimdiden önünü keselim. Fenerbahçe’ye bu zararı yapmaya kalkmasınlar. Bunun karşısında duracağız. Mehmet Ali Bey ile (Aydınlar) birleşmeyeceğim. Fenerbahçe için doğru olanı yapacağız. Kaybedersem de onurlu şekilde kaybedeceğim ki kaybetmeyeceğim. Kongre üyeleri beni tanıdıkça benimle yürüyecekler. Bunu camia görecek" ifadelerini kullandı.

''MEHMET ALİ AYDINLAR, BİRLİKTE LİSTE YAPMAMI TEKLİF ETTİ''

Fenerbahçe başkanlığı için adaylığı konuşulan Mehmet Ali Aydınlar ile görüşmesini aktaran Göktürk, "Mehmet Ali Bey ile 3,5 saat görüştüm. 'Ben mert ve dürüst bir insanım senden de aynısını beklerim adaysan adayım de. O zaman farklı konuşurum' dedim. O zaman rakibiz. Ama aday değilsen, 3 Temmuz’da yaşananlardan dolayı senin maddi ve manevi borcun var. Fenerbahçe’ye sponsor olarak bu borcu ödediği konuşuluyor. Fenerbahçe’ye sponsorluk yaptı ama peki Galatasaray’a yapmadı mı? Son 10 yılda Fenerbahçe’ye mi daha çok sponsorluk parası mı vermiştir, Galatasaray’a mı? Neyin bedelini ödedi? Benim 15 yılım bedelini mi ödedi? Kesinlikle aday olmadığını bana ifade eti. 'O zaman rahatladım abi' dedim. 'Şimdi iş değişti. Madem aday değilsen o zaman bize bir ağabeye ihtiyacımız var. Geçmişten Fenerbahçe’ye verdiğin hasarları kaldırmak durumdasınız. Telafi edebilirsiniz' dedim. Birkaç gün önce Mehmet Ali Bey beni aradı. Kendisi ile beraber olmamı, birlikte liste yapmamı teklif etti. Ben de kendisine dedim ki şimdi iş değişti. 'Şu isimler olsa bile aday değilim' dedi bana. Ben de 'Şimdi ne değişti? Niye söylemedin?' dedim. Çok ciddi bir kırgınlığım oldu bu konuda. Mehmet Ali Aydınlar kendi hayatı, kendi doğrusunu yapacaktır. Ben isterdim ki aday olmasın, bize yaşatılan bu acıların bir şekilde maddi ve manevi olarak kefaretini ödemesini isterdim. Biz ona sağlayabilirdik" diye konuştu.

