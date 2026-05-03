Kayserispor ve Eyüpspor kritik maçta yenişemedi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kayserispor ve Eyüpspor kritik maçta yenişemedi

Kayserispor ve Eyüpspor kritik maçta yenişemedi
03.05.2026 22:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süper Lig'in 32. haftasında haftanın kritik mücadelesinde Zecorner Kayserispor ile ikas Eyüpspor, 1-1 berabere kaldı. Her iki takımda son iki haftaya küme düşme tehlikesi yaşayarak girdi.

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Zecorner Kayserispor ile ikas Eyüpspor karşı karşıya geldi. RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanan mücadele, 1-1 sona erdi.

KRİTİK MAÇTA KARŞILIKLI GOLLER

ikas Eyüpspor, 4. dakikada Luccas Claro'nun golüyle öne geçerken, Kayserispor, 60. dakikada Indrit Tuci'nin golüyle skora dengeyi getirdi. Kayserispor'un 45+6. dakikada Fedor Chalov ile bulduğu gol, VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı.

OLUŞAN PUAN DURUMU

Bu sonuçla birlikte 29 puana ulaşan Eyüpspor, küme düşme hattının 1 puan üstünde yer aldı. Kayserispor ise puanını 27 yaptı ve bitime 2 hafta kala küme düşme potasında kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Eyüpspor, Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Kayserispor, Corendon Alanyaspor deplasmanına gidecek. 

Kayserispor, Eyüpspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kayserispor ve Eyüpspor kritik maçta yenişemedi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD’nin Orta Doğu’ya askeri sevkiyatı devam ediyor ABD'nin Orta Doğu'ya askeri sevkiyatı devam ediyor
Galatasaray’da yıldız ismin bileti Samsunspor maçı sonrasında kesildi Galatasaray'da yıldız ismin bileti Samsunspor maçı sonrasında kesildi
Sosyal medya hesabı açan eşine kızdı, kayınpederinin evine ateş etti Sosyal medya hesabı açan eşine kızdı, kayınpederinin evine ateş etti
Batman’da iki otomobilde 13 tabanca ele geçirildi Batman'da iki otomobilde 13 tabanca ele geçirildi
Araştırma: Kahve kafein içermese de beyin gücünüzü artırabilir Araştırma: Kahve kafein içermese de beyin gücünüzü artırabilir
Abdullah Gül ile ilgili “adaylık“ iddiasına Bülent Arınç’tan yalanlama Abdullah Gül ile ilgili "adaylık" iddiasına Bülent Arınç'tan yalanlama

22:16
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Bosch’un Anneler Günü reklamından davacı oluyor
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Bosch'un Anneler Günü reklamından davacı oluyor
22:01
Gençlerbirliği’ni deviren Fatih Karagümrük ligde kalma umutlarını sürdürdü
Gençlerbirliği'ni deviren Fatih Karagümrük ligde kalma umutlarını sürdürdü
21:41
Sahnede anlattığı fıkra Kayserililerin tepkisini çekti Mustafa Keser’den açıklama
Sahnede anlattığı fıkra Kayserililerin tepkisini çekti! Mustafa Keser'den açıklama
21:13
Gaziantep ile Şanlıurfa’yı sağanak ve şiddetli fırtına vurdu
Gaziantep ile Şanlıurfa'yı sağanak ve şiddetli fırtına vurdu
20:12
4 ili bağlayacak hızlı tren hattı yolda: 6,5 saatlik yolculuk 2 saat 15 dakikaya düşecek
4 ili bağlayacak hızlı tren hattı yolda: 6,5 saatlik yolculuk 2 saat 15 dakikaya düşecek
19:38
3 günlük tatilde bavulunu kapan Bozcaada’ya koştu
3 günlük tatilde bavulunu kapan Bozcaada'ya koştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2026 22:31:02. #7.13#
SON DAKİKA: Kayserispor ve Eyüpspor kritik maçta yenişemedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.