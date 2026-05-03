Sahnede anlattığı fıkra Kayserililerin tepkisini çekti! Mustafa Keser'den açıklama - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sahnede anlattığı fıkra Kayserililerin tepkisini çekti! Mustafa Keser'den açıklama

Haberin Videosunu İzleyin
Sahnede anlattığı fıkra Kayserililerin tepkisini çekti! Mustafa Keser\'den açıklama
03.05.2026 21:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Sahnede anlattığı fıkra Kayserililerin tepkisini çekti! Mustafa Keser\'den açıklama
Haber Videosu

Ünlü sanatçı Mustafa Konser'in sahnede anlattığı bir fıkra Kayserililerin tepkisini çekti. Kayserililere hakaret etmediğini belirten Mustafa Keser yaptığı açıklamada, "Allah'a şükür aklım başımda. Ben sahne adamıyım. Herhangi bir memleketin insanlarına ne diye hakaret edeyim. Deli miyim ben? Neden hakaret edip, ayağıma kurşun sıkıp, ekmeğimle oynayayım." dedi.

Ünlü sanatçı Mustafa Keser, sahnede anlattığı bir fıkra nedeniyle Kayserililerin büyük tepkisini çekti.. Kayserililere hakaret etmediğini savunan Keser, bir sahne sanatçısı olarak herhangi bir ilin insanını hedef almasının mantık dışı olduğunu belirtti. 

MUSTAFA KESER: ANLATTIĞIMIN NE MANAYA GELDİĞİNİ ANLAYAN İNSANLAR DA VAR

Keser sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında şunları söyledi: "Saygıdeğer Kayserililer, Birkaç günden beri sosyal medyada, sahne programımda anlattığım bir fıkrada Kayserililere hakaret ettiğime dair tepkiler hakaretler yayınlanmakta. Çok şükür ki anlattığımın ne manaya geldiğini, okuduğunu anlayan aklı başında insanlar da var. Onlar da gösterilen menfi tepkiye karşılık olumlu tepkilerini yazmışlar. Onlara da teşekkürlerimi iletiyorum.

"HERHANGİ BİR MEMLEKETİN İNSANLARINA NE DİYE HAKARET EDEYİM?"

Allah'a şükür aklım başımda. Ben sahne adamıyım. Herhangi bir memleketin insanlarına ne diye hakaret edeyim? Deli miyim ben? Neden hakaret edip, ayağıma kurşun sıkıp, ekmeğimle oynayayım. Yersiz tepki gösteren arkadaşlar sevinebilir. 15 Mayıs Kayseri konserim salon yetkilileri tarafından iptal edildi. Allah'a şükür ülkemin her köşesinde sevenim var. Günümüz ekonomik koşullarında birçoğu beni canlı olarak izlemek için gece mekanlarına gelip 8.000-10.000€ verecek durumu yok maalesef. Bu sebeple salon konserlerini düzenleme kararı aldım.

"İNSANLAR BENİ DÜŞÜK BİR ÜCRETLE SEYRETME İMKANI BULSUN İSTEDİM"

İnsanlar beni düşük bir ücretle seyretme imkânı bulsun istedim. Bu konserlerden kendime gelir de sağlamıyorum. Hatta bazılarından zarar bile ettim. Salon konserlerinin bilet fiyatlarını ulaşım, konaklama, teknik donanımlar, teşrifat, güvenlik, sağlık hizmetleri, reklam vb. giderleri karşılayacak şekilde düzenliyorum. Bu hizmeti 81 yaşında, hiçbir kurum veya kuruluştan destek almadan tamamen kendi bütçem ile halka sunmaya çalışıyorum.

"ÇALIŞAN ARKADAŞLARIMIN EKMEKLERİYLE OYNADIKLARI İÇİN SEVİNSİNLER"

Benim için önemli olan kısmı şudur ki, yanımda çalışan 20 müzisyen ve sahne görevlileri var. Dolaylı yoldan her bir konser için çoluk çocuk 150 kişi benden ekmek yiyor. Çalışan arkadaşlarımın ekmekleriyle oynadıkları için sevinsinler, hatta gurur duysunlar. Yazıklar olsun. Kayseri'de birçok arkadaşım ve aile dostlarım var. Onlar da duruma üzüldüler.

Menfi tepki gösterenlerin içinde bir de Kayseri milletvekili var. Kayseri halkı adına üzüldüm. Hatta kendi adıma da üzüldüm. Biliyorsunuz, milletvekilleri seçildikten sonra "Ben artık bütün milletin vekiliyim, her yer için hizmet vereceğim" diye beyanatta bulunurlar. Hiç alakası yokken konuyu getirip dini değerlere dayandıracak kadar akıl yoksunu, okuduğunu veya dinlediğini anlamayan espri fakiri bir insanın benim için mecliste hizmet veriyor olmasından da üzüntü ve endişe duydum. Bu kafayla mı memlekete hizmet verecek? Allah bizi korusun.

"ÖZÜR DİLEYECEK BİR DURUM OLSA ON KERE DE ÖZÜR DİLERİM"

Burada özür dileyecek bir durum olsa on kere de özür dilerim. O erdeme de sahibim. Ne var ki özür dilenecek bir durum yok. Size sahnede anlattığım fıkranın tamamının videosunu yayınlıyorum. Lütfen dikkatle izleyin ve dinleyin. Takdir sizin. Saygılarımla."

Mustafa Keser, Kayseri, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Mustafa Keser Sahnede anlattığı fıkra Kayserililerin tepkisini çekti! Mustafa Keser'den açıklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD’nin Orta Doğu’ya askeri sevkiyatı devam ediyor ABD'nin Orta Doğu'ya askeri sevkiyatı devam ediyor
Galatasaray’da yıldız ismin bileti Samsunspor maçı sonrasında kesildi Galatasaray'da yıldız ismin bileti Samsunspor maçı sonrasında kesildi
Sosyal medya hesabı açan eşine kızdı, kayınpederinin evine ateş etti Sosyal medya hesabı açan eşine kızdı, kayınpederinin evine ateş etti
Batman’da iki otomobilde 13 tabanca ele geçirildi Batman'da iki otomobilde 13 tabanca ele geçirildi
Araştırma: Kahve kafein içermese de beyin gücünüzü artırabilir Araştırma: Kahve kafein içermese de beyin gücünüzü artırabilir
Abdullah Gül ile ilgili “adaylık“ iddiasına Bülent Arınç’tan yalanlama Abdullah Gül ile ilgili "adaylık" iddiasına Bülent Arınç'tan yalanlama
Rusya petrol fiyatlarındaki artıştan yaklaşık 200 milyar ruble kazandı Rusya petrol fiyatlarındaki artıştan yaklaşık 200 milyar ruble kazandı
Dünya futbolunun efsane ismi Sir Alex Ferguson hastaneye kaldırıldı Dünya futbolunun efsane ismi Sir Alex Ferguson hastaneye kaldırıldı
Gaziantep ve Kahramanmaraş’ta sağanak ve fırtına: Çatılar uçtu, yollar göle döndü Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta sağanak ve fırtına: Çatılar uçtu, yollar göle döndü
Acun Ilıcalı’dan iddialı yorum: Türkiye’de oynasa 25 golün altında atmaz Acun Ilıcalı'dan iddialı yorum: Türkiye'de oynasa 25 golün altında atmaz
Mbappe ve Ester Exposito’nun İtalya tatili Real Madrid’i karıştırdı Mbappe ve Ester Exposito'nun İtalya tatili Real Madrid'i karıştırdı

21:19
Ünlü isimden Osimhen’e kritik uyarı: O takımdan uzak dur
Ünlü isimden Osimhen'e kritik uyarı: O takımdan uzak dur
21:13
Gaziantep ile Şanlıurfa’yı sağanak ve şiddetli fırtına vurdu
Gaziantep ile Şanlıurfa'yı sağanak ve şiddetli fırtına vurdu
20:18
Levski Sofya 17 yıl sonra şampiyon oldu
Levski Sofya 17 yıl sonra şampiyon oldu
20:12
4 ili bağlayacak hızlı tren hattı yolda: 6,5 saatlik yolculuk 2 saat 15 dakikaya düşecek
4 ili bağlayacak hızlı tren hattı yolda: 6,5 saatlik yolculuk 2 saat 15 dakikaya düşecek
19:54
Muhittin Böcek’in gelini Zuhal Böcek tutuklandı
Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek tutuklandı
19:38
3 günlük tatilde bavulunu kapan Bozcaada’ya koştu
3 günlük tatilde bavulunu kapan Bozcaada'ya koştu
19:23
Galatasaray’dan Gabriel Sara için karar: Bu parayı veren imzayı attırır
Galatasaray'dan Gabriel Sara için karar: Bu parayı veren imzayı attırır
19:23
Malatya’da yolcu otobüsü şarampole devrildi: 4 ölü, 15 yaralı
Malatya'da yolcu otobüsü şarampole devrildi: 4 ölü, 15 yaralı
18:59
Kartepe, mayıs ayında beyaza büründü
Kartepe, mayıs ayında beyaza büründü
18:02
Gaziantep ve Kahramanmaraş’ta sağanak ve fırtına: Çatılar uçtu, yollar göle döndü
Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta sağanak ve fırtına: Çatılar uçtu, yollar göle döndü
17:39
Abdullah Gül ile ilgili “adaylık“ iddiasına Bülent Arınç’tan yalanlama
Abdullah Gül ile ilgili "adaylık" iddiasına Bülent Arınç'tan yalanlama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2026 21:52:56. #.0.5#
SON DAKİKA: Sahnede anlattığı fıkra Kayserililerin tepkisini çekti! Mustafa Keser'den açıklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.