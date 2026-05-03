Gençlerbirliği\'ni deviren Fatih Karagümrük ligde kalma umutlarını sürdürdü

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile Natura Dünyası Gençlerbirliği karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadeleyi Fatih Karagümrük, 1-0 kazandı.

KARAGÜMRÜK TEK GOLLE UMUTLARINI SÜRDÜRDÜ

Maça hızlı başlayan ev sahibi ekibi Fatih Karagümrük'e 3 puanı getiren golü karşılaşmanın 17. dakikasında Tiago Çukur kaydetti. 23 yaşındaki forvet oyuncusu, bu sezonki ikinci golünü attı.

KÜME DÜŞME HATTI ALEV ALEV

Bu sonuçla birlikte 24 puana ulaşan Aleksandar Stanojevic'in çalıştırdığı Fatih Karagümrük, bitime iki hafta kala ligde kalma umutlarını sürdürdü. Volkan Demirel yönetimindeki Gençlerbirliği ise 28 puanda kalarak küme düşme hattına geriledi. Ligin bir sonraki maç haftasında Fatih Karagümrük, Kocaelispor deplasmanına gidecek. Gençlerbirliği, sahasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak.