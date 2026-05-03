Gençlerbirliği'ni deviren Fatih Karagümrük ligde kalma umutlarını sürdürdü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gençlerbirliği'ni deviren Fatih Karagümrük ligde kalma umutlarını sürdürdü

Gençlerbirliği\'ni deviren Fatih Karagümrük ligde kalma umutlarını sürdürdü
03.05.2026 22:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında ligin son sırasındaki Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, Natura Dünyası Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup ederek ligde kalma umutlarını sürdürdü. Gençlerbirliği, bu mağlubiyetle birlikte küme düşme hattına girdi.

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile Natura Dünyası Gençlerbirliği karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadeleyi Fatih Karagümrük, 1-0 kazandı.

KARAGÜMRÜK TEK GOLLE UMUTLARINI SÜRDÜRDÜ

Maça hızlı başlayan ev sahibi ekibi Fatih Karagümrük'e 3 puanı getiren golü karşılaşmanın 17. dakikasında Tiago Çukur kaydetti. 23 yaşındaki forvet oyuncusu, bu sezonki ikinci golünü attı.

KÜME DÜŞME HATTI ALEV ALEV

Bu sonuçla birlikte 24 puana ulaşan Aleksandar Stanojevic'in çalıştırdığı Fatih Karagümrük, bitime iki hafta kala ligde kalma umutlarını sürdürdü. Volkan Demirel yönetimindeki Gençlerbirliği ise 28 puanda kalarak küme düşme hattına geriledi. Ligin bir sonraki maç haftasında Fatih Karagümrük, Kocaelispor deplasmanına gidecek. Gençlerbirliği, sahasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak. 

Fatih Karagümrük, Gençlerbirliği, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Gençlerbirliği'ni deviren Fatih Karagümrük ligde kalma umutlarını sürdürdü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD’nin Orta Doğu’ya askeri sevkiyatı devam ediyor ABD'nin Orta Doğu'ya askeri sevkiyatı devam ediyor
Galatasaray’da yıldız ismin bileti Samsunspor maçı sonrasında kesildi Galatasaray'da yıldız ismin bileti Samsunspor maçı sonrasında kesildi
Sosyal medya hesabı açan eşine kızdı, kayınpederinin evine ateş etti Sosyal medya hesabı açan eşine kızdı, kayınpederinin evine ateş etti
Batman’da iki otomobilde 13 tabanca ele geçirildi Batman'da iki otomobilde 13 tabanca ele geçirildi
Araştırma: Kahve kafein içermese de beyin gücünüzü artırabilir Araştırma: Kahve kafein içermese de beyin gücünüzü artırabilir
Abdullah Gül ile ilgili “adaylık“ iddiasına Bülent Arınç’tan yalanlama Abdullah Gül ile ilgili "adaylık" iddiasına Bülent Arınç'tan yalanlama

21:41
Sahnede anlattığı fıkra Kayserililerin tepkisini çekti Mustafa Keser’den açıklama
Sahnede anlattığı fıkra Kayserililerin tepkisini çekti! Mustafa Keser'den açıklama
21:19
Ünlü isimden Osimhen’e kritik uyarı: O takımdan uzak dur
Ünlü isimden Osimhen'e kritik uyarı: O takımdan uzak dur
21:13
Gaziantep ile Şanlıurfa’yı sağanak ve şiddetli fırtına vurdu
Gaziantep ile Şanlıurfa'yı sağanak ve şiddetli fırtına vurdu
20:12
4 ili bağlayacak hızlı tren hattı yolda: 6,5 saatlik yolculuk 2 saat 15 dakikaya düşecek
4 ili bağlayacak hızlı tren hattı yolda: 6,5 saatlik yolculuk 2 saat 15 dakikaya düşecek
19:54
Muhittin Böcek’in gelini Zuhal Böcek tutuklandı
Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek tutuklandı
19:38
3 günlük tatilde bavulunu kapan Bozcaada’ya koştu
3 günlük tatilde bavulunu kapan Bozcaada'ya koştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2026 22:04:01. #7.13#
SON DAKİKA: Gençlerbirliği'ni deviren Fatih Karagümrük ligde kalma umutlarını sürdürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.