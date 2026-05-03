ABD'nin Orta Doğu'ya askeri sevkiyatı devam ediyor

03.05.2026 16:55
İran ile süresiz ateşkes ilan etmesine rağmen ABD'nin Orta Doğu'ya askeri sevkiyatı devam ediyor. Radar verilerine yansıyan görüntülerde çok sayıda ABD askeri nakliye uçağının bölgeye gittiği görülürken, uçakların varış noktaları henüz bilinmiyor.

ABD ve İran arasında "süresiz ateşkes" ilan edilmesine rağmen, bölgeye yönelik ABD askeri sevkiyatı hız kesmeden devam ediyor. Radar verilerine yansıyan görüntülerde, çok sayıda askeri nakliye uçağının Avrupa'daki üslerden kalkarak Orta Doğu hava sahasına giriş yaptığı belirlendi.

ASKERİ YIĞINAK DEVAM EDİYOR

Uçakların varış noktaları resmen açıklanmasa da rotaların Ürdün, Katar ve İsrail’deki stratejik üsleri işaret ettiği gözleniyor. Bölgedeki yerel kaynaklar, bu yoğun hava trafiğinin sadece personel değil, aynı zamanda gelişmiş hava savunma sistemleri ve mühimmat takviyesini de kapsadığını belirtiyor. Diplomatik çevreler, ateşkes ilanına rağmen süren bu yığınağı ABD’nin bölgedeki caydırıcılığını koruma ve olası bir gerginliğe karşı lojistik hazırlık yapma stratejisi olarak değerlendiriyor. Tahran yönetimi ise bu askeri hareketliliğin barış çabalarına gölge düşürdüğünü savunuyor.

İsrail Savunma Bakanlığı, son 24 saat içinde ABD'den 6 bin 500 ton ağırlığında mühimmat ve hafif zırhlı araçları taşıyan iki kargo gemisi ve birkaç uçağın İsrail'e ulaştığını duyurdu.

İsrail Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Hayfa ve Aşdod limanlarına ulaşan gemilerin binlerce hava ve kara mühimmatı, askeri kamyon, Müşterek Hafif Taktik Aracı (JLTV) ve ilave teçhizat taşıdığı bildirildi.

6 bin 500 tona tekabül eden teçhizat ve mühimmatın ülke genelindeki çeşitli üslere nakledildiği belirtilen açıklamada, ABD'den askeri sevkiyat yapan uçakların hangi üslere iniş yaptıklarına ilişkin bilgi verilmedi.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Savunma Bakanı Yisrael Katz, "amaçlarının İsrail ordusunun gerektiğinde her yerde düşmanlarına karşı tam kapasiteyle saldırılara dönebilmesini sağlamak" olduğunu ileri sürdü.

Savunma Bakanlığı Genel Müdürü Amir Baram ise ABD'den askeri sevkiyatların önümüzdeki haftalarda da yoğunlaşarak devam edeceğini belirtti.

Açıklamada, ABD ile birlikte İran'a saldırıların başladığı 28 Şubat'tan bu yana, askeri kargo uçakları ve gemilerin ABD’den İsrail'e 115 bin 600 tondan fazla askeri teçhizat taşıdığı bilgisine de yer verildi.

Katar’daki ABD’ye ait El-Udeyd üssüne C-130 askeri sevkiyat uçaklarının indiği görüldü.

İran ile ABD arasındaki ateşkes süreci devam ederken, ABD’nin Körfez ülkelerindeki bazı üslerine yoğun askeri sevkiyat yapıyor.

Flightradar24 verilerine göre ABD’nin 27 Nisan tarihinde yaptığı sevkiyatlar Körfez ülkelerinden Katar ve BAE’deki askeri üslere yapıldı.

Katar’ın başkenti Doha’ya yakın bir konumda bulunan ABD’ye ait El Udeyd üssüne C-130 askeri sevkiyat uçaklarının indiği görüldü.

ABD ile İran arasında 8 Nisan'da varılan ateşkes anlaşması sonrasında Pakistan arabuluculuğunda yapılan görüşmelerden sonuç çıkmayınca ABD Başkanı Donald Trump, 13 Nisan'da İran'a "deniz ablukası" uygulama kararı almış ve Hürmüz Boğazı'na giriş yapan ve çıkan İran bağlantılı gemilere müdahale etmeye başlamıştı.

ABD, bu süreçte Umman Denizi ve Hint Okyanusu'nda İran'a ait bazı ticari gemilere saldırarak ele geçirmiş, İran da buna karşılık Hürmüz Boğazı yakınlarında biri İsrail'le bağlantılı bazı gemilere müdahale ederek el koymuştu.

