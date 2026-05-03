Levski Sofya 17 yıl sonra şampiyon oldu

Bulgaristan futbolunda tarihi bir kırılma anı yaşandı ve 14 yıllık Ludogorets hegemonyası resmen sona erdi.

LEVSKI SOFYA 17 YIL SONRA ŞAMPİYON

Levski Sofya, şampiyonluk yolundaki kritik maçta CSKA 1948’i kendi taraftarı önünde 1-0 yenerek ligde bitime kısa bir süre kala şampiyonluğunu matematiksel olarak ilan etti. Bu sonuçla birlikte başkent ekibi Levski Sofya, 17 yıl aradan sonra şampiyon oldu. Bu zaferle birlikte kulüp, toplam şampiyonluk sayısını 27'ye çıkararak tarihi bir başarıya imza attı.

LUDOGORETS'İN SERİSİ SON BULDU

Bulgaristan Ligi'ne tam 14 yıl boyunca ambargo koyan ve üst üste 14 şampiyonluk yaşayarak Avrupa futbolunun en uzun serilerinden birine imza atan Ludogorets Razgrad'ın saltanatı bu sonuçla birlikte devrildi.