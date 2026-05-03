Abdullah Gül ile ilgili "adaylık" iddiasına Bülent Arınç'tan yalanlama - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Abdullah Gül ile ilgili "adaylık" iddiasına Bülent Arınç'tan yalanlama

Abdullah Gül ile ilgili "adaylık" iddiasına Bülent Arınç\'tan yalanlama
03.05.2026 17:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan'ın geçtiğimiz günlerde katıldığı bir televizyon programında cumhurbaşkanı adayları hakkında, "İsmini açıkladığımızda tüm Türkiye, 86 milyon 'Oh be' diyecek" yaptığı açıklamasının ardından bir kez daha "Abdullah Gül" iddiası konuşulmaya başladı. Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç ise, "Abdullah Gül'ün yeniden cumhurbaşkanı adayı olmak gibi bir niyeti yok" diyerek iddiayı yalanladı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir televizyon programında cumhurbaşkanı adayları hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Adaylarının ismini paylaştıklarında 86 milyonun "Oh be" diyerek rahatlayacağını belirten Arıkan, toplumun tamamını kucaklayacak bir isimle yola çıkacaklarını ifade etti. Bu sözlerin ardından siyaset kulislerinde 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün ismi yeniden güçlü bir şekilde konuşulmaya başlandı.

"ABDULLAH GÜL'ÜN YENİDEN ADAYLIK NİYETİ YOK"

Suriçi Grubu’nun “Siyaset, ekonomi, medeniyet buluşmaları” başlığıyla düzenlediği toplantıların konuğu olan eski Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’tan net bir yanıt geldi. Gazete Pencere'den Can Bursalı'nın haberine göre Arınç, Abdullah Gül'ün yeniden aday olmak gibi bir niyetinin veya hazırlığının bulunmadığını söyledi.

Arınç, "Hüseyin Çelik, Haşim Kılıç gibi arkadaşlarımız demokrasi buluşmaları yapıyorlar. Ama bir parti gündemleri yok. Abdullah Gül de bu konuların içinde kesinlikle yok" ifadelerini kullandı.

Mahmut Arıkan, Bülent Arınç, Abdullah Gül, Son Dakika

Son Dakika Abdullah Gül Abdullah Gül ile ilgili 'adaylık' iddiasına Bülent Arınç'tan yalanlama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • ozge3434 ozge3434:
    Halen bunlardan medetmi umuyorlar ya 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
3 dakikalık yarışma olay Acıya dayanamadı, itfaiye köpükle müdahale etti 3 dakikalık yarışma olay! Acıya dayanamadı, itfaiye köpükle müdahale etti
Porto, bu akşam Alverca’yı yenerse şampiyon olacak Porto, bu akşam Alverca'yı yenerse şampiyon olacak
İran savaşı havacılığı vurdu ABD’li şirket iflas etti İran savaşı havacılığı vurdu! ABD'li şirket iflas etti
İstanbul’da 1 Mayıs’ta gözaltına alınan 580 kişi serbest bırakıldı İstanbul'da 1 Mayıs'ta gözaltına alınan 580 kişi serbest bırakıldı
Türkiye Belediyeler Birliği seçiminde İmamoğlu’nun mesajı okunurken kavga çıktı İşte o anlar Türkiye Belediyeler Birliği seçiminde İmamoğlu'nun mesajı okunurken kavga çıktı! İşte o anlar
Kapıdaki davetsiz misafir: Kamera her anını saniye saniye kaydetti Kapıdaki davetsiz misafir: Kamera her anını saniye saniye kaydetti

17:08
22 milyon Euro’luk ayrılık Ederson’a iki dev talip birden
22 milyon Euro'luk ayrılık! Ederson'a iki dev talip birden
17:05
Fas’ta tatbikat sırasında 2 ABD askeri kayboldu
Fas'ta tatbikat sırasında 2 ABD askeri kayboldu
16:55
ABD’nin Orta Doğu’ya askeri sevkiyatı devam ediyor
ABD'nin Orta Doğu'ya askeri sevkiyatı devam ediyor
15:57
Eşinin sosyal medya açmasına sinirlenip pompalı tüfekle dehşet saçtı
Eşinin sosyal medya açmasına sinirlenip pompalı tüfekle dehşet saçtı
15:23
İsrailli bakanın doğum gününde skandal “urgan“ pastası: Bazen hayaller gerçek olur
İsrailli bakanın doğum gününde skandal "urgan" pastası: Bazen hayaller gerçek olur
14:54
156 şubeli dev marketin sattığı köfteden kanatlı eti ve taşlık çıktı
156 şubeli dev marketin sattığı köfteden kanatlı eti ve taşlık çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2026 17:53:46. #7.13#
SON DAKİKA: Abdullah Gül ile ilgili "adaylık" iddiasına Bülent Arınç'tan yalanlama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.