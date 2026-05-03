Batman'da iki otomobilde 13 tabanca ele geçirildi.
Valiliğin açıklamasına göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, şüphe üzerine kent girişinde durdurulan 2 araçta arama yapıldı. Aramalarda, araçların bagajında poşetlere sarılı 13 tabanca bulundu.
Olaya ilişkin 3 zanlı gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Son Dakika › Güncel › Batman'da iki otomobilde 13 tabanca ele geçirildi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?