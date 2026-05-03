Batman'da iki otomobilde 13 tabanca ele geçirildi - Son Dakika
Batman'da iki otomobilde 13 tabanca ele geçirildi

03.05.2026 16:28
Batman'da polis ekipleri şüphe üzerine kent girişinde iki otomobili durdurdu. Otomobillerin bagajlarında yapılan aramalarda 13 tabanca bulundu.

OTOMOBİLDEN 13 TABANCA ÇIKTI

Valiliğin açıklamasına göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, şüphe üzerine kent girişinde durdurulan 2 araçta arama yapıldı. Aramalarda, araçların bagajında poşetlere sarılı 13 tabanca bulundu.

Olaya ilişkin 3 zanlı gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
