Gaziantep ve Kahramanmaraş\'ta sağanak ve fırtına: Çatılar uçtu, yollar göle döndü

Gaziantep'te öğleden sonra aniden bastıran sağanak yağış ve fırtına hayatı felç etti.

HAZIRLIKSIZ YAKALANAN VATANDAŞLAR PANİK YAŞADI

Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar panik yaşarken, bazı vatandaşlar araçlarını korumak için kapalı alanlara ve emniyet noktalarına sığındı.

Bazı vatandaşlar ise otomobillerinin üzerini battaniye ve kilimlerle kapatarak doludan korumaya çalıştı.

ÇATILAR UÇTU, ARAÇLAR YOLLARDA KALDI

Rüzgarın etkisiyle bazı binaların çatısı uçarak sokaktaki araçların üstüne düştü. Adeta göle dönen yollarda araçlar güçlükle ilerledi. Bazı araçlar mahsur kaldı.

BOSSAN HASTANESİNE BÜYÜK ZARAR GÖRDÜ

Bossan Hastanesi de fırtınadan nasibini aldı. Hastanenin dış cephe yalıtımı büyük zarar gördü.

KAHRAMANMARAŞ'TA MANZARA AYNI

Kahramanmaraş'ta da kent genelinde sağanak yağış etkili oldu. Yağışın etkili olduğu saatlerde cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

KIRSAL BÖLGELERDE HEYELANLAR YAŞANDI

Kırsal bölgelerde ise yağışla birlikte zeminin yumuşaması nedeniyle yer yer küçük çaplı toprak kaymaları yaşandı. Sağanak yağmurdan kaçmaya çalışan vatandaşlar saçak ve otobüs duraklarının altına sığındı.

Yaklaşık yarım saat süren sağanak yağmur sonra etkisini yitirdi.