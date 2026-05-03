Hindistan\'da kontrolden çıkan fil, sürücüsünü ezip başında nöbet tuttu

Hindistan’ın Kerala eyaleti, Hindu tapınaklarında düzenlenen kutsama törenleri sırasında peş peşe yaşanan fil saldırılarıyla sarsıldı. Zincirlerini kıran devasa fillerin saldırganlaşması sonucu iki kişi hayatını kaybederken, çok sayıda araç ve çevre yapısı yerle bir oldu.

SÜRÜCÜSÜNÜ EZDİ, CESEDİNİN BAŞINDA NÖBET TUTTU

Kerala'daki Mahavishnu Tapınağı’nda düzenlenen tören için bölgeye kamyonla getirilen bir fil, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Zincirlerinden kurtulan dev hayvan, ilk olarak kendisini tapınağa taşıyan 40 yaşındaki sürücüsünü hedef aldı. Talihsiz adamı ezerek öldüren fil, yaklaşık iki saat boyunca çevredeki araçlara ve ağaçlara saldırarak adeta terör estirdi.

Sosyal medyaya yansıyan dehşet verici görüntülerde, filin park halindeki bir otomobili dişleriyle delip geçerek yan yatırdığı görüldü. Saldırgan hayvanın uzun süre öldürdüğü sürücüsünün cesedinin yanında beklemesi ve yaklaşmaya çalışan herkese saldırması nedeniyle tıbbi ekipler bölgeye müdahale etmekte zorlandı.

SAKİNLEŞTİRİCİ İĞNEYLE DURDURULABİLDİ

Olay sırasında bir kişinin de yaralanarak hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Çevrede büyük panik yaratan fil, uzman ekiplerin yaptığı sakinleştirici iğne müdahalesiyle ancak etkisiz hale getirilebildi. Kontrol altına alınan hayvan, güvenlik amacıyla yakındaki bir Hindistan cevizi ağacına bağlanarak koruma altına alındı.

AYNI GÜN İÇİNDE İKİNCİ BİR FACİA DAHA

Kerala eyaletinde yaşanan dehşet Mahavishnu Tapınağı ile sınırlı kalmadı. Aynı gün Irinjalakuda kentindeki Kudalmanikyam Tapınağı’nda da benzer bir facia yaşandı. 25 yaşındaki bir yardımcı eğitmen, tören sırasında bir filin altında kalarak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan genç eğitmen, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Bölgedeki tapınak törenlerinde fillerin kullanımı ve güvenlik önlemleri, yaşanan bu üst üste ölümlü kazaların ardından yeniden tartışmaya açıldı.