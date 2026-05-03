Acun Ilıcalı'dan iddialı yorum: Türkiye'de oynasa 25 golün altında atmaz
Acun Ilıcalı'dan iddialı yorum: Türkiye'de oynasa 25 golün altında atmaz

03.05.2026 18:07
İngiltere Championship'te normal sezonu play-off hattında tamamlayan Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Yıldız golcüsü Oliver McBurnie hakkında yorum yapan Acun Ilıcalı, "Oliver şu anda Türkiye'de büyük takımlarda oynasa sezonda 25 golün altında atmaz. Çok özel bir futbolcu. En kritik maçlarda takımı taşıyan isim oldu. Gol yüzdesi böylesine yüksek oyuncu çok az gördüm'' dedi.

İngiltere Championship'te normal sezonu play-off hattında tamamlayan Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, hedeflerinin Premier Lig olduğunu söyledi.

HULL CITY PLAY-OFF'LARA KALDI

İngiltere Championship'in son haftasında Norwich City'yi 2-1 yenerek normal sezonu 6. sırada tamamlayan Hull City, ligi play-off hattında tamamladı.

ACUN ILICALI'DAN AÇIKLAMALAR

Millwall ile play-off yarı finalinde karşılaşacak Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, AA muhabirine açıklamalarda bulundu. Hull City olarak sezonu play-off hattında bitirmekten dolayı büyük mutluluk yaşadıklarını dile getiren Ilıcalı, "Bu sonuç, oyuncularımızın sahadaki emeği ve taraftarlarımızın sezon boyunca verdiği desteğin bir sonucudur. Takımımızın gösterdiği karakterden gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

''SAĞ OLSUN BİZİ GURURLANDIRDI''

Sezon başında Bosna Hersekli teknik adam Sergej Jakirovic'in oynattığı futboldan çok etkilendiğini belirten Ilıcalı, "İnisiyatif alarak hoca tercihimi ondan yana kullandım. Sağ olsun bizi gururlandırdı. Teknik direktörün futboldaki etkisine hep inanıyordum. Hocamız da bunun ne kadar doğru olduğunu ispatladı." açıklamasını yaptı.

''HEDEFİMİZE ULAŞMAK İSTİYORUZ''

Play-off turuyla ilgili konuşan Ilıcalı, "Önümüzde play-off maçları var. Aynı birlik ve inançla yolumuza devam ederek hedefimize ulaşmak istiyoruz. Ülkemizden çok büyük destek görüyoruz. Bu durum da beni ayrıca mutlu ediyor. Emeği geçen ve duası olan herkes sağ olsun, var olsun." diye konuştu.

''TÜRKİYE'DE OYNASA 25 GOLÜN ALTINDA ATMAZ''

Takımın forvet hattına değinen Ilıcalı, Oliver McBurnie'nin çok kritik bir isim olduğunun altını çizdi. McBurnie'nin Premier Lig golcüsü olduğunu vurgulayan Acun Ilıcalı, "Oliver şu anda Türkiye'de büyük takımlarda oynasa sezonda 25 golün altında atmaz. Çok özel bir futbolcu. En kritik maçlarda takımı taşıyan isim oldu. Gol yüzdesi böylesine yüksek oyuncu çok az gördüm. Bunun yanında kanatlara da takviyeler yapmıştık. O bölgelerde yaşanan sakatlıkların ardından kanat oyuncularımızın hücuma etkisi de takıma önemli katkılar sağladı." ifadelerini kullandı.

''FENERBAHÇE'DEKİ YÜK ÇOK AĞIRDI''

Fenerbahçe'deki görevinden ayrılmasının ardından tamamen takıma odaklandığının altını çizen Ilıcalı, "Geçen sene son hafta ligde kalan bir takım vardı. Bu sene tamamen değişen, takıma odaklanmam oldu. Geçen sene üzerimdeki yük çok ağırdı ve buraya neredeyse hiç gelmemiştim. Bu sene ise yılın 150 günü burada yaşadım. Ben her zaman doğru hocaya inandım. Bunu başardık. Hocamızın etkisini bu sene çok yakından gördük." dedi.

''BÜTÜN ŞEHRİN KADERİ DEĞİŞİR''

Hull City'nin Premier Lig'e çıkması durumunda şehrin önemli şekilde etkileneceğini belirten Ilıcalı, "Bütün şehrin kaderi değişir. İngiltere Premier Lig takımlarının olduğu şehirler, ligin de merkezi oluyor. Bu da şehri olumlu anlamda etkileyecek." diyerek sözlerini tamamladı.

Acun Ilıcalı, Hull City, Futbol, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Bulent Cebeci Bulent Cebeci:
    He he acun ! 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
