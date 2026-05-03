Dünya futbolunun efsane ismi Sir Alex Ferguson hastaneye kaldırıldı

03.05.2026 17:55
Manchester United ve dünya futbolunun efsane isimlerinden biri olan Sir Alex Ferguson, Liverpool maçı öncesi kendisini iyi hissetmemesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

İngiltere Premier Lig'in 35. haftasında oynanan Manchester United - Liverpool maçı öncesinde İngiliz futbolseverleri korkutan bir gelişme yaşandı.

SIR ALEX FERGUSON HASTANEYE KALDIRILDI

Zorlu mücadeleyi takip etmek için Old Trafford'a gelen Manchester United ve dünya futbolunun efsane isimlerinden biri olan Sir Alex Ferguson, kendisini iyi hissetmemesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

TEDBİR AMAÇLI OLDUĞU BELİRTİLDİ

Daily Maily'de yer alan habere göre; Ferguson'ın durumunda ciddi bir sorun olmadığı ve tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Ayrıca Manchester United yetkililerinin 84 yaşındaki Ferguson'un yakında tamamen iyileşip, evine döneceği konusunda iyimser davrandıkları dile getirildi. 

