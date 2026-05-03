Boşanma aşamasındaki eşine kızdı, kayınpederinin evine tüfekle ateş açtı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Boşanma aşamasındaki eşine kızdı, kayınpederinin evine tüfekle ateş açtı

Boşanma aşamasındaki eşine kızdı, kayınpederinin evine tüfekle ateş açtı
03.05.2026 15:57  Güncelleme: 15:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'da S.T., boşanma aşamasındaki eşinin Instagram hesabı açmasına tepki göstererek kayınpederinin evine pompalı tüfekle 4 el ateş etti. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, kaçan şüpheli polis tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Erzurum'un Palandöken ilçesinde sabah saatlerinde dehşet dolu dakikalar yaşandı. S.T. (26), boşanma aşamasında olduğu F.T.'nin (25) Instagram hesabı açtığını öğrendi. Buna tepki gösteren S.T. pompalı tüfeği alarak eşinin kaldığı kayınpederinin Türbe yolu üzerinde bulunan sitedeki evine gitti. 

Boşanma aşamasındaki eşine kızdı, kayınpederinin evine tüfekle ateş açtı

POMPALI TÜFEKLE DEHŞET SAÇTI

Site bahçesine giren S.T. eşinin de bulunduğu 7 katlı apartmanın 1'inci katındaki daireye 4 el ateş etti. Saçmalar evin balkon camı ve bir odanın penceresine isabet etti. Bu sırada olay yerine gelen M.T., oğlunu sakinleştirerek elindeki tüfeği almaya çalıştı.

Boşanma aşamasındaki eşine kızdı, kayınpederinin evine tüfekle ateş açtı

GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine adrese sevk edilen polisleri gören S.T. kaçtı. Bölgeyi ablukaya alan ekipler S.T.'yi suç aleti pompalı tüfekle Afşar Sokak'ta yakaladı. S.T. gözaltına alınırken, olay yeri inceleme ekipleri yaptıkları çalışmada site bahçesinde 3 boş kartuş buldu.

Boşanma aşamasındaki eşine kızdı, kayınpederinin evine tüfekle ateş açtı

YAŞANANLAR KAMERADA

Bu arada yaşanan olay, vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kayda alındı. Görüntülerde, eşinin bulunduğu daireye ateş eden S.T.'nin babası tarafından engellenmeye çalışıldığı yer aldı.

Boşanma aşamasındaki eşine kızdı, kayınpederinin evine tüfekle ateş açtı
Kaynak: DHA

3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Boşanma aşamasındaki eşine kızdı, kayınpederinin evine tüfekle ateş açtı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
3 dakikalık yarışma olay Acıya dayanamadı, itfaiye köpükle müdahale etti 3 dakikalık yarışma olay! Acıya dayanamadı, itfaiye köpükle müdahale etti
Porto, bu akşam Alverca’yı yenerse şampiyon olacak Porto, bu akşam Alverca'yı yenerse şampiyon olacak
İran savaşı havacılığı vurdu ABD’li şirket iflas etti İran savaşı havacılığı vurdu! ABD'li şirket iflas etti
İstanbul’da 1 Mayıs’ta gözaltına alınan 580 kişi serbest bırakıldı İstanbul'da 1 Mayıs'ta gözaltına alınan 580 kişi serbest bırakıldı
Türkiye Belediyeler Birliği seçiminde İmamoğlu’nun mesajı okunurken kavga çıktı İşte o anlar Türkiye Belediyeler Birliği seçiminde İmamoğlu'nun mesajı okunurken kavga çıktı! İşte o anlar
Kapıdaki davetsiz misafir: Kamera her anını saniye saniye kaydetti Kapıdaki davetsiz misafir: Kamera her anını saniye saniye kaydetti
Trump bu sözleri Somali için söyledi: Pis, kirli, iğrenç ve korkunç bir yer Trump bu sözleri Somali için söyledi: Pis, kirli, iğrenç ve korkunç bir yer
Yayını gölgede bırakan kıyafet RTÜK sorusu olay oldu Yayını gölgede bırakan kıyafet! RTÜK sorusu olay oldu
Sözde fenomenden skandal çıkış: Çıplak ayağımı da atabilirim Sözde fenomenden skandal çıkış: Çıplak ayağımı da atabilirim

16:36
Şampiyonluk kutlamalarında uzun namlulu silahla görüntülenmişti Diyarbakır Valiliği’nden açıklama
Şampiyonluk kutlamalarında uzun namlulu silahla görüntülenmişti! Diyarbakır Valiliği'nden açıklama
16:19
Barış Göktürk’ten dikkat çeken itiraf: Bana ittifak teklif etti
Barış Göktürk'ten dikkat çeken itiraf: Bana ittifak teklif etti
15:23
İsrailli bakanın doğum gününde skandal “urgan“ pastası: Bazen hayaller gerçek olur
İsrailli bakanın doğum gününde skandal "urgan" pastası: Bazen hayaller gerçek olur
15:20
İran’ın para biriminde erime sürüyor Dolar karşısında tarihi dipte
İran'ın para biriminde erime sürüyor! Dolar karşısında tarihi dipte
14:54
156 şubeli dev marketin sattığı köfteden kanatlı eti ve taşlık çıktı
156 şubeli dev marketin sattığı köfteden kanatlı eti ve taşlık çıktı
14:27
Almina’nın cenazesinde gözyaşları sel oldu Annenin ağıtları yürek dağladı
Almina'nın cenazesinde gözyaşları sel oldu! Annenin ağıtları yürek dağladı
14:22
Mehmetçik’ten duygulandıran hareket: Komutanım, montumuzu verelim
Mehmetçik'ten duygulandıran hareket: Komutanım, montumuzu verelim
13:50
İsrail anlaşmayı onayladı ABD’den iki yeni savaş filosu alıyor
İsrail anlaşmayı onayladı! ABD'den iki yeni savaş filosu alıyor
13:20
İstanbul’da infial yaratan görüntü 86 yaşındaki sapık gözaltına alındı
İstanbul'da infial yaratan görüntü! 86 yaşındaki sapık gözaltına alındı
11:43
Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı Bakan Ersoy yanıtladı
Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı? Bakan Ersoy yanıtladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2026 16:40:20. #7.13#
SON DAKİKA: Boşanma aşamasındaki eşine kızdı, kayınpederinin evine tüfekle ateş açtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.