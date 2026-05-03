Topraktan gözünü ayırmadan 'dolaman' avı: "Altın bulsam bu kadar sevinmem"

03.05.2026 10:21  Güncelleme: 10:24
Eskişehir'de ilkbahar yağmurlarının ardından özellikle kırsal alanlarda toprak altında yetişen ve kilogram fiyatı bin 500 TL'den alıcı bulan dolaman isimli mantarı bulmak için vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden hava kararana kadar arayışlarına devam ediyor.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinin kırsal bölgelerinde "dolaman" adlı mantarı bulmak isteyenler, uzun süre uğraş veriyor. Trüf mantarlarının bir türü olan ve toprak altında yetişen dolamanı bulmak için ucu sivri demir çubuklar kullanılıyor.

KİLOSU 2 BİN TL'YE KADAR ÇIKIYOR

Genellikle ilkbahar yağmurlarının ardından yetişen bu mantarın kilogram fiyatı bin 500 ile 2 bin TL arasında değişiyor. Eskişehir’de vatandaşlar günün erken saatlerinde arayışlarına başlayıp, günde yaklaşık 3 kilogram topladıktan sonra evlerine dönüyor. Kimi esnaf ise sabah dükkanını açmadan önce dolaman avına çıkıyor. Tadı kuzu etine benzetilen mantar, en çok közleme ve sote olarak tüketiliyor.

"GÜNEŞ AÇTIĞINDA TOPLAMAYA BAŞLIYORUZ"

Eskişehir'de sanayi esnafı olan 43 yaşındaki Alaattin Çetin, "Dolaman mantarı aslında Konya'da daha çok oluyor. Babalarımızdan, dedelerimizden gördüğümüz için onlardan öğrendik dolaman mantarını ve toplamasını. Diğer mantarlardan farklı olarak dolaman mantarının proteini daha yüksek, etten bile yüksek proteini var. Tabii fazla tüketimi de tansiyonu yükseltiyor. Tadı kuzu etine benziyor, ekmeksiz bile yeseniz değişik doyurucu bir tadı var. Bu mantar közde yapılır, fırında, tereyağında kavurarak, yumurtayla yapılabiliyor. Sabah güneş açtığında toplamaya başlayıp hava kararana kadar toplamaya devam ediyoruz. Sadece öğlen yemek yemeye oturuyoruz. Onun dışında durmadan bütün gün topluyoruz" dedi.

"ALTIN BULSAM BU KADAR SEVİNMEM"

Yaklaşık 30 yıldır dolaman arayan Fevzi Tek, "Ben 50 yaşımdayım, yaklaşık 20 yaşımdan beri topluyorum dolaman mantarını. Tadını kuzu etine benzetiyoruz ama kuzu etinden de tatlı. Kırsal bölgelerde çıkıyor çoğunlukla. Yağmur yağdıkça sayısı artıyor. Biz satmıyoruz ama arkadaşlar satarken az önce şahit oldum, kilogramını bin 500 TL'ye sattıklarına şahit oldum. Dolaman mantarını toplaması da çok zor. Mesela akşama kadar dolaşsak 3 kilo falan ancak toplanıyor. Eğer eylül-ekimde yeterince yağmur yağarsa nisanın sonundan mayısın sonuna kadar toplanıyor. Dolaman mantarını bulduğumda çok seviniyorum. Bence altından bile daha değerli. Altın bulsam bu kadar sevinmem. Doğada sessiz sakin bir şekilde toplaması da çok zevkli" diye konuştu.

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
