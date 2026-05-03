Galatasaray\'dan Gabriel Sara için karar: Bu parayı veren imzayı attırır

03.05.2026 19:23
Aston Villa ve Newcastle United'ın radarında olan Galatasaray'ın yıldızı Gabriel Sara için sarı-kırmızılı kulüp, 40 milyon Euro bonservis bedeli belirledi.

Galatasaray’ın Brezilyalı yıldızı Gabriel Sara, sezon içerisinde gösterdiği performansla şimdiden Avrupa transfer piyasasının en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Brezilya Milli Takımı’na kadar seçilme başarısı gösteren yıldız orta saha oyuncusu için Premier Lig ekipleri sıraya girdi.

ASTON VILLA VE NEWCASTLE'DAN KANCA

RTI Esporte kaynaklı habere göre; İngiltere Premier Lig ekipleri Aston Villa ve Newcastle United, 26 yaşındaki futbolcuyu radarına aldı. 

GALATASARAY'IN BONSERVİS BEKLENTİSİ 

Haberde, iki takımın da transferde oldukça istekli olduğu belirtilse de Galatasaray yönetiminin Sara’yı ucuza bırakmaya niyetli olmadığı vurgulandı. Sarı-kırmızılı kurmayların, Sara için 40 milyon Euro gelir beklediği belirtildi.

ESKİ KULÜBÜ PAY ALACAK

Olası bir satıştan sadece Galatasaray değil, Sara’nın eski kulübü Sao Paulo da kazançlı çıkacak. FIFA’nın dayanışma katkı payı kuralları gereği, Brezilya ekibinin bu transferden %5’lik bir pay alma hakkı bulunuyor. Eğer transfer 40 milyon euro bandında gerçekleşirse, Sao Paulo’nun kasasına yaklaşık 2 milyon euro girecek.

SEZON PERFORMANSI

Galatasaray formasıyla istikrarlı bir görüntü çizen Gabriel Sara, çıktığı 42 maçta 6 gol ve 5 asistlik performans sergilemeyi başardı.

