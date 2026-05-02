Kapıdaki davetsiz misafir: Kamera her anını saniye saniye kaydetti

Üye Girişi
Son Dakika Logo

02.05.2026 10:01  Güncelleme: 12:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bayburt’ta bir evin bahçesine giren ayı depo camını kırıp çevrede dolaşırken, o anlar kameraya yansıdı; evde kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi.

Bayburt’un Kurbanpınar köyünde bir evin bahçesine giren ayı, depo olarak kullanılan bölümün camını kırdı. O anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

ÖNCE DEPONUN ÖNÜNE GELDİ

Veysel Karani Yerlikaya’ya ait evin bahçesine giren iri cüsseli ayı, ilk olarak depo olarak kullanılan bölüme yöneldi. Kapının önünde bir süre bekleyen ayı, ani bir hamleyle kapının camını kırdı.

EVİN ETRAFINDA DOLAŞTI

Kırılan camdan içeriye bakan ayı daha sonra evin giriş kısmına ilerledi. Görüntülerde ayının kapı önünde durarak etrafı kokladığı, ardından evin arka tarafına geçtiği görüldü.

TEHLİKE KIL PAYI ATLATILDI

Bir süre evin çevresinde dolaşan ayı daha sonra bölgeden uzaklaştı. O sırada evde kimsenin bulunmaması olası bir tehlikenin önüne geçti.

DAHA ÖNCE DE YABAN HAYVANLARI GÖRÜLMÜŞTÜ

Aynı evin bahçesinde daha önce de vaşak ve tilki görüldüğü, yaban hayvanlarının tavşan avladığı anların da yine güvenlik kamerasına yansıdığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

Çevre, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2026 12:29:59. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.