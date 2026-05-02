Kapıdaki davetsiz misafir: Kamera her anını saniye saniye kaydetti

Bayburt’un Kurbanpınar köyünde bir evin bahçesine giren ayı, depo olarak kullanılan bölümün camını kırdı. O anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

ÖNCE DEPONUN ÖNÜNE GELDİ

Veysel Karani Yerlikaya’ya ait evin bahçesine giren iri cüsseli ayı, ilk olarak depo olarak kullanılan bölüme yöneldi. Kapının önünde bir süre bekleyen ayı, ani bir hamleyle kapının camını kırdı.

EVİN ETRAFINDA DOLAŞTI

Kırılan camdan içeriye bakan ayı daha sonra evin giriş kısmına ilerledi. Görüntülerde ayının kapı önünde durarak etrafı kokladığı, ardından evin arka tarafına geçtiği görüldü.

TEHLİKE KIL PAYI ATLATILDI

Bir süre evin çevresinde dolaşan ayı daha sonra bölgeden uzaklaştı. O sırada evde kimsenin bulunmaması olası bir tehlikenin önüne geçti.

DAHA ÖNCE DE YABAN HAYVANLARI GÖRÜLMÜŞTÜ

Aynı evin bahçesinde daha önce de vaşak ve tilki görüldüğü, yaban hayvanlarının tavşan avladığı anların da yine güvenlik kamerasına yansıdığı öğrenildi.