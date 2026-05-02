\'Yakışıklı Güvenlik\'ten Arif Kocabıyık\'a tepki: Ahım tuttu

Sosyal medya röportajlarıyla bilinen Arif Kocabıyık, siyasi yolculuğunu CHP bünyesinde sürdüreceğini açıklamıştı. Daha önce İYİ Parti'den milletvekili adayı da olan Kocabıyık'a parti rozetini CHP Genel Başkanı Özgür Özel takmıştı. Ancak Kocabıyık'ın sosyal medya hesabından Ermenilerle ilgili küfürlü paylaşımı nedeniyle CHP'ye üyelik işlemleri durduruldu.

YAKIŞIKLI GÜVENLİK'TEN TEPKİ: AHIM TUTTU

Olayın yankıları sürerken 'Yakışıklı Güvenlik' olarak ünlenen Muhammet Sürmeli, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak Kocabıyık'a tepki gösterdi. Sürmeli paylaşımında "Ege Üniversitesi’ndeki videoyu yanlış başlıkla paylaşmıştın. Sana düzeltmeni söyledim, sen ise mesajımı paylaşıp dalga geçtin. Şimdi bak, geldiğin nokta ortada. Ahım tuttu" ifadelerine yer verdi.

O GÖRÜNTÜ BÜYÜK TEPKİ ÇEKMİŞTİ

2024 yılında Muhammet Sürmeli'nin Ege Üniversitesi'nde gerçekleştirdiği söyleşi ve üniversitenin rektörü Prof. Dr. Necdet Budak'ın Sürmeli'yi makamında ağırlaması büyük yankı uyandırmıştı.