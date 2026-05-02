Acun Ilıcalı 4.5 saatte 300 milyon euro kazanabilir
Acun Ilıcalı 4.5 saatte 300 milyon euro kazanabilir

02.05.2026 20:23
Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City, Championship’te play-off’a kalırken Premier Lig yolunda büyük bir fırsat yakaladı. Hull City, play-off’ta 270 dakikalık süreçte başarılı olursa Premier Lig’e yükselip yaklaşık 300 milyon euro gelir elde edebilir.

GERİ DÖNÜŞLE GELEN KRİTİK ZAFER

Sezonun son haftasında Norwich City karşısında 1-0 geriye düşen Hull City, müthiş bir geri dönüşe imza attı. Mohamed Toure’nin golüyle geriye düşen İngiliz ekibi, Oli McBurnie’nin 28. dakikada penaltıdan ve 67. dakikada attığı gollerle sahadan 2-1 galip ayrıldı.

PLAY-OFF YOLCULUĞU BAŞLIYOR

Championship’i 6. sırada tamamlayan Hull City, play-off yarı finalinde ligi 3. sırada bitiren Millwall ile karşı karşıya gelecek. İki maç üzerinden oynanacak 180 dakikalık eşleşmenin galibi, finale yükselme hakkı kazanacak.

270 DAKİKADA DEV GELİR İHTİMALİ

Yarı finalin ardından tek maç üzerinden oynanacak 90 dakikalık final karşılaşmasını kazanan takım Premier Lig’e yükselecek. Hull City’nin toplam 270 dakikalık bu süreçte başarıya ulaşması halinde yaklaşık 300 milyon euroluk gelir elde etme şansı bulunuyor.

HEDEF PREMİER LİG

Acun Ilıcalı’nın ekibi, play-off sürecini başarıyla tamamlayarak İngiltere’nin en üst ligi olan Premier Lig’e yükselmeyi hedefliyor.

Arazi anlaşmazlığı nedeniyle iki üvey kardeşini öldürdü Arazi anlaşmazlığı nedeniyle iki üvey kardeşini öldürdü
Isparta’da kaybolan şahsın kafatası Burdur’da bulundu: 11 yıl sonra kimliği netleşti Isparta’da kaybolan şahsın kafatası Burdur’da bulundu: 11 yıl sonra kimliği netleşti
Yasal boşluktan faydalandı, topladığı sahipsiz arazilerde kendisini ’kral’ ilan etti Yasal boşluktan faydalandı, topladığı sahipsiz arazilerde kendisini 'kral' ilan etti
İsrail’in alıkoyduğu Küresel Sumud Filosu aktivistlerini taşıyan uçak İstanbul’a iniş yaptı İsrail'in alıkoyduğu Küresel Sumud Filosu aktivistlerini taşıyan uçak İstanbul'a iniş yaptı
Kaza yapıp yakalanan motosiklet sürücüsü, kesilen cezayı duyunca polise sarılıp ağladı Kaza yapıp yakalanan motosiklet sürücüsü, kesilen cezayı duyunca polise sarılıp ağladı
Hasbi Dede’nin Tuana’ya attığı mesajlar ifşa oldu: Sana yazdığım duyulsun istemem Hasbi Dede'nin Tuana'ya attığı mesajlar ifşa oldu: Sana yazdığım duyulsun istemem
Süleyman Soylu’dan Gülistan Doku açıklaması: Elinde bilgisi olan, belgesi olan, ortaya koymayan namerttir Süleyman Soylu'dan Gülistan Doku açıklaması: Elinde bilgisi olan, belgesi olan, ortaya koymayan namerttir

19:10
Maç bitti yüzlerce Amedspor taraftarı sahaya daldı
Maç bitti yüzlerce Amedspor taraftarı sahaya daldı
19:07
Canlı anlatım: Samsun’da ilk 22 dakikada goller üst üste
Canlı anlatım: Samsun'da ilk 22 dakikada goller üst üste
18:46
Amedspor’u şampiyon yapan Diagne’den Süper Lig’e gözdağı
Amedspor'u şampiyon yapan Diagne'den Süper Lig'e gözdağı
18:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Amedspor’a tebrik mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Amedspor'a tebrik mesajı
18:36
Maça damga vuran pozisyon Atsa takımı Süper Lig’e çıkacaktı
Maça damga vuran pozisyon! Atsa takımı Süper Lig'e çıkacaktı
18:35
Amedspor’dan tarihi başarı 4 farklı hoca ile çalışarak Süper Lig’e çıktılar
Amedspor'dan tarihi başarı! 4 farklı hoca ile çalışarak Süper Lig'e çıktılar
18:32
Süper Lig’e çıkan Amedspor’a Süper Lig devlerinden peş peşe tebrikler
Süper Lig'e çıkan Amedspor'a Süper Lig devlerinden peş peşe tebrikler
